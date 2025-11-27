Madrid adelanta un mes la excavación del túnel de la A-5: estos son los cambios en la circulación

Novedades de peso en la movilidad de esta zona de la capital. Toda la circulación se desviará de la calzada norte a la sur desde las 6 horas de este lunes al adelantarse un mes la excavación del túnel de la A-5, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid adelanta así un mes la fecha prevista en la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte (en sentido salida de Madrid). La Junta de Gobierno ha sido informada hoy por parte del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de que a partir del próximo lunes se desviará todo el tráfico a la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) para avanzar en la excavación del túnel que soterrará la autovía en el tramo norte.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta que finaliza así la fase 1 de los desvíos ocasionados por la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) que, desde febrero, había discurrido por la calzada norte (en sentido salida de Madrid). Ahora se da paso a la fase 2 con el desvío de todo el tráfico rodado, en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, en cuatro carriles, dos para cada sentido, despejándose por completo la calzada norte. El cambio será efectivo desde las 6:00 h de la mañana del lunes. Los pilotes y losas del túnel sur están prácticamente ejecutados.

Se simplifica el trazado a la circulación con menos curvas, aunque se mantendrán los baipases de los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones, que requieren de desvíos de más larga duración para demoler las estructuras preexistentes.

Este trazado se mantendrá hasta noviembre de 2026, momento en que se abrirá el túnel para el tráfico rodado. La velocidad máxima de la vía en la zona de actuación se mantiene reducida de los 70 km/h previos a la obra a los 50 km/h.

La obra de mayor transformación urbana

Con la ejecución del Paseo Verde del Suroeste y el inherente soterramiento de la A-5, el Ayuntamiento de Madrid recuperará para los vecinos el espacio ocupado en la actualidad por la autovía que separa los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, que han estado separados de los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca). Por la A-5 circulaban diariamente 80.000 vehículos. La obra, una vez finalizada, reducirá en un 90 % los vehículos en superficie y las emisiones contaminantes.

En superficie, la cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer en una actuación que comprende un total de 3,2 kilómetros. Se priorizará la movilidad peatonal y ciclista, dejando una vialidad dimensionada para atender los recorridos locales del vehículo privado y el transporte público urbano.

Bajo tierra, el nuevo túnel tendrá una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento. La flexibilidad de este sistema permitirá la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera variable.