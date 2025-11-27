Esta es, desgranada, la Oferta de Empleo Público de 2025 de Madrid: 1.275 plazas

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la Oferta de Empleo Público (OEP) general, correspondiente a 2025, con 1.275 plazas para la cobertura de las necesidades de recursos humanos de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. En este cómputo no han sido incluidas las plazas correspondientes a los cuerpos de Policía Municipal, Bomberos y el servicio SAMUR-Protección Civil, que han sido objeto de una oferta de empleo público diferenciada y aprobada la semana pasada. Entre las dos OEP de 2025, la oferta correspondiente a este ejercicio se eleva a 2.381 plazas, la más alta de la serie histórica, tal y como ha subrayado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

La oferta ha sido negociada en la Mesa General de Empleo, habiendo alcanzado un alto consenso con las centrales sindicales, con el voto favorable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de UGT y de CC.OO. y la abstención de la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM).

Refuerzo a categorías transversales

De las 1.275 plazas correspondientes a este ejercicio, 826 son de turno libre y 449 de promoción interna, lo que supone un aumento considerable del número de plazas para personal de nuevo ingreso, situándose como la oferta general de turno libre más alta de la serie histórica.

La presente OEP refuerza las categorías transversales, que mejoran las capacidades administrativas de la organización. Para ello, destina 220 plazas a fortalecer la capacidad de prestación de los servicios en todos los ámbitos municipales, reservando 111 plazas a auxiliares administrativos, 25 a técnicos de gestión, 24 a personal de servicios internos para ámbitos educativos, 20 plazas a técnico de Administración General de la rama económica, 20 a técnico de Administración General para la rama jurídica y otras 20 plazas a técnico superior de la rama social.

Refuerza también el Cuerpo de Agentes de Movilidad con la incorporación de 125 plazas y el ámbito sanitario, con la creación de 100 plazas destinadas al organismo autónomo Madrid Salud. Dentro de Madrid Salud, destacan 18 plazas de médicos generales y ocho de facultativos de diversas especialidades, 21 enfermeros, dos farmacéuticos, cuatro veterinarios y seis psicólogos sanitarios. El ámbito de la salud laboral cuenta en esta OEP, además, con seis médicos del trabajo, seis enfermeros del trabajo y cinco técnicos superiores en prevención de riesgos laborales.

Se incorporan, asimismo, 64 plazas de servicios sociales repartidas en diversas categorías que continúan dando cobertura a las necesidades derivadas del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027 y que se concretan en 14 psicólogos, 13 auxiliares de servicios sociales y diez trabajadores sociales, además de enfermeros o cocineros.

Impulso a cuerpos técnicos, tecnológicos y deportivos

Esta oferta continúa potenciando los perfiles técnicos, con 27 plazas de arquitectura e ingeniería, incorporando 11 plazas para la primera disciplina, seis para Ingeniería de Caminos y diez para Ingeniería Industrial.

Por otro lado, se incluyen 54 plazas de perfiles TIC, con 12 de ellas reservadas a técnico superior en Tecnologías de la Información y la Comunicación, cinco a técnico superior de Sistemas de Información Geográfica, 19 a técnico medio en Tecnologías de la Información y la Comunicación y 18 a técnico auxiliar en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Otro ámbito que se ve potenciado es el de instalaciones deportivas municipales, que recibirán más de 165 plazas de diversos perfiles profesionales en empleos de nuevo ingreso tanto laborales como de régimen funcionarial.

Incorporación de categorías de nueva creación

La OEP 2025 incluye también aquellas categorías de nueva creación que no habían sido incluidas en la OEP 2024, de forma que se ofertan 64 plazas en el turno libre y 109 plazas en el turno de promoción interna, repartidas en categorías como técnico superior de medio ambiente, técnico superior de consumo, técnico de cocina, operario polivalente o técnico superior GIS. Con la incorporación de estos perfiles profesionales, se consigue dar cobertura a nuevas necesidades, adaptando los perfiles al sistema educativo vigente, y fortalecer las oportunidades de carrera de los empleados.

58 plazas en turno libre para personas con discapacidad

De los 826 puestos que se ofertan en el turno libre, 58 se reservan al turno de discapacidad, de los cuales 17 se dirigen a personas con discapacidad intelectual, dando continuidad de esta manera a la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por garantizar la igualdad real de oportunidades.

Las categorías que incluyen plazas de discapacidad intelectual en 2025 son las de Personal de Oficios Diversos Oficios, para labores de montaje de actos públicos y Personal de Oficios de Limpieza y Medio Ambiente para la realización de funciones de jardinería y viveros.

449 plazas de promoción interna

La oferta de promoción interna de 2025 va muy enfocada a las categorías generalistas y a ámbitos específicos como deportes o bibliotecas. Con un total de 449 plazas, se incide en categorías clave como la de administrativo (100 plazas), técnico de gestión (70 plazas), operario polivalente (50 plazas) o auxiliar administrativo (30 plazas), además de categorías del ámbito de las bibliotecas municipales (51 plazas). La OEP 2025 de promoción interna incluye plazas de personal laboral (44 plazas).

Todo ello, dentro de la estrategia de Madrid Talento que busca la adecuada cobertura de los servicios municipales, superando para ello la tasa de reposición de efectivos que, en 2025, alcanza el 149 %; la creación de empleo estable, el desarrollo de la promoción interna de los empleados municipales y la atracción del talento externo.