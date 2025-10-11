Cortes y desvíos en Madrid por el desfile del 12 de octubre entre Atocha y Colón

Madrid afrontará este domingo, 12 de octubre, una jornada marcada por amplias restricciones de tráfico con motivo de la celebración del desfile militar del Día de la Fiesta Nacional. El Ayuntamiento ha activado un completo plan de movilidad que incluye cortes totales de varias calles del eje Atocha–Colón, refuerzo policial y desvíos de transporte público, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar los desplazamientos durante el evento. Se espera la asistencia de unas 80.000 personas a lo largo del recorrido.

El desfile comenzará a las 12:00 horas en la glorieta del Emperador Carlos V y avanzará por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón, donde está prevista su finalización a las 13:30 horas. Previamente, la parada militar se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas, afectando a los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela. El dispositivo de seguridad y movilidad se mantendrá operativo desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde.

Para el correcto desarrollo de los actos, el Ayuntamiento de Madrid cortará al tráfico en su totalidad, entre las 7:30 y las 14:00 horas, los principales viales del recorrido. Permanecerán cerradas la plaza del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, las plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles, el paseo de Recoletos, la plaza de Colón, la plaza de la Lealtad, así como varias calles adyacentes: Antonio Maura (hasta Alfonso XII), Felipe IV (hasta Moreto), Alfonso XII (en los carriles de incorporación entre Espalter y Antonio Maura), el lateral del paseo del Prado (entre Lealtad y Cibeles en sentido norte), plaza de Murillo y calle Espalter.

Además, entre las 7:30 y las 15:00 horas, se producirán cortes parciales en otros puntos del entorno: paseo de Santa María de la Cabeza, glorieta de Atocha, paseo de la Infanta Isabel, avenida de Ciudad de Barcelona, así como en diversas calles del eje norte como Serrano, Génova, Armada Española, Goya, Hermosilla y Ayala. También se restringirá la circulación en el paseo de la Castellana, entre Colón y Emilio Castelar, y en las calles Alcalá Galiano, Monte Esquinza y Ruiz de Alarcón.

El plan de movilidad contempla mantener, en la medida de lo posible, el acceso rodado a la estación de Atocha a través de Méndez Álvaro, Alfonso XII y la avenida de Ciudad de Barcelona, así como permitir algunos pasos transversales en zonas como General Martínez Campos, Serrano y Doctor Marañón. También se prevé conservar operativo el túnel que conecta la avenida de Ciudad de Barcelona con la ronda de Atocha, para reducir los efectos de los desvíos.

El transporte público será la principal alternativa para moverse por la ciudad durante el evento. Un total de 48 líneas diurnas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) sufrirán modificaciones o desvíos entre las 7:30 y las 15:00 horas. Entre ellas se encuentran rutas centrales como la 1, 2, 3, 5, 9, 14, 15, 27, 34, 45, 51, 52, 74, 146, 150, además del Exprés Aeropuerto. También resultarán afectadas 11 líneas nocturnas, desde la N8 hasta la N26, que adaptarán sus recorridos en función de los cortes.

La red de Metro ofrecerá su servicio habitual y será la mejor opción para acceder al desfile. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y el ramal Ópera–Príncipe Pío conectarán con las estaciones más cercanas al recorrido, entre ellas Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También estarán disponibles estaciones próximas como Antón Martín, Sol, Gran Vía, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez, además de los servicios de Cercanías Renfe en Recoletos y Atocha.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos evitar el uso del vehículo privado durante toda la mañana del domingo y planificar los desplazamientos con antelación. Las plazas de aparcamiento público y para residentes situadas en los distritos de Centro, Retiro y Salamanca permanecerán cerradas o con acceso restringido. Entre las instalaciones afectadas figuran los aparcamientos de Sánchez Bustillo, Las Cortes, plaza del Rey, Villa de París, Recoletos, Esteban Villegas, Espalter, Antonio Maura, Montalbán, plaza de Colón y Serrano (II y III).

Asimismo, siete estaciones de Bicimad permanecerán cerradas entre las 7:00 y las 15:00 horas, y las paradas de taxi situadas a lo largo del recorrido o en sus inmediaciones quedarán inoperativas en el mismo horario. Toda la información sobre alteraciones y alternativas de transporte puede consultarse en las webs oficiales www.emtmadrid.es

y Bicimad.