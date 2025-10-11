Estos son los cortes de tráfico por el Día de la Hispanidad en Madrid

Como cada año, el 12 de octubre se celebra en España el Día de la Fiesta Nacional, popularmente conocido como Día de la Hispanidad. Esta fecha conmemora un hito fundamental en la historia: la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un evento que marcó el inicio de la proyección de la cultura y la lengua española más allá del continente europeo.

Este año, Madrid vuelve a ser el epicentro de esta celebración, donde tendrá lugar el tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes. Este acto congrega cada año a miles de personas, lo que implica un importante dispositivo de seguridad, numerosos cortes y restricciones de tráfico. Debido a las labores de montaje y ensayos, varias de las principales vías de la capital se verán afectadas los días previos al domingo.

Restricciones por montaje y ensayos

Las restricciones al tráfico en Madrid comienzan a notarse varios días antes del desfile principal, debido a las tareas de montaje de tribunas y al necesario ensayo de las unidades militares. Desde el día 6 de octubre hasta el 14 de octubre a las 20:00 h, se producirán cortes en el carril bus y adyacentes a la Plaza de Cánovas del Castillo. Sin embargo, el corte masivo se producirá la noche del 10 de octubre y la madrugada del 11 de octubre, desde las 21:30 y hasta las 02:30 horas.

Se prevén cortes en la Plaza de Cánovas del Castillo y en tramos del Paseo del Prado, desde la Plaza del Emperador Carlos V hasta la Plaza de la Lealtad. Además, las restricciones se extienden a las calles y plazas como Cibeles, por lo que se recomienda evitar la zona los días previos y el mismo domingo 12 de octubre.

Recorrido del desfile 12 de octubre 2025 Gobierno de España. Ministerio de Defensa

Cortes de tráfico el 12 de octubre

El día del desfile, domingo 12 de octubre de 2025, las restricciones de circulación afectarán a gran parte del centro de la ciudad, cortando el tráfico y obligando a buscar rutas alternativas o priorizar el uso del transporte público. Desde las 07:30 y hasta las 14:00 horas, quedarán totalmente cerrados al tráfico las siguientes vías:

Eje principal : Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón

: Plaza del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón Calles adyacentes : Plaza de la Lealtad, Antonio Maura (tramo entre Plaza de la Lealtad y Alfonso XII), Ruiz de Alarcón (entre Montalbán y Academia), Felipe IV (entre Paseo del Prado y Moreto), Plaza de Murillo y Espalter

: Plaza de la Lealtad, Antonio Maura (tramo entre Plaza de la Lealtad y Alfonso XII), Ruiz de Alarcón (entre Montalbán y Academia), Felipe IV (entre Paseo del Prado y Moreto), Plaza de Murillo y Espalter Afecciones parciales: Carriles izquierdos y de incorporación de la calle Alfonso XII (entre Espalter y Antonio Maura), y el lateral del Paseo del Prado (entre Plaza de la Lealtad y Plaza de Cibeles, sentido Cibeles)

Las restricciones se prolongan en el entorno hasta las 15:00 horas en varias vías de acceso y zonas cercanas:

Zona sur : Santa María de la Cabeza (entre Glorieta del Emperador Carlos V y Batalla del Salado), y Atocha (entre San Eugenio y Glorieta del Emperador Carlos V)

: Santa María de la Cabeza (entre Glorieta del Emperador Carlos V y Batalla del Salado), y Atocha (entre San Eugenio y Glorieta del Emperador Carlos V) Zona este: Paseo de la Reina Cristina (entre Jardines de Jimena Quirós y Plaza de Mariano de Cavia)

En el eje de Castellana con Goya y en el Paseo de la Infanta Isabel, también se esperan algunos cortes de tráfico en:

Serrano (entre Armada Española y Marqués de Villamagna, y entre Armada Española y Ayala)

Génova (en dirección a Plaza Colón, desde la intersección con Zurbano)

Lateral del Paseo de la Castellana (entre Goya y Ayala)

Armada Española (entre Plaza de Colón y Serrano)

Goya y Hermosilla (entre Paseo de la Castellana y Serrano)

Ayala (entre Paseo de la Castellana y Serrano)

Carriles que giran desde Castellana hacia Alcalá Galiano y Monte Esquinza.

Aun así, las autoridades intentarán mantener abiertos los accesos a puntos clave, como el acceso al transporte público en el caso de la estación de Atocha, la glorieta a las víctimas del 11M o el túnel desde la Avenida Ciudad de Barcelona a la Ronda de Atocha. Desde las autoridades, recomiendan a los ciudadanos el uso del transporte público para desplazarse por Madrid durante estas fechas.