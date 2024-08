David Conde, alcalde de Valdemoro: «Esta es la legislatura de recuperar Valdemoro»

David Conde estuvo seis meses como alcalde de Valdemoro en el final de la legislatura 2011-2015, cuando la Operación Púnica estalló y afectó al entonces regidor del Partido Popular, José Carlos Boza Lechuga. Después vinieron ocho años de oposición para el PP, entre gobiernos de Ciudadanos y PSOE en el municipio ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la capital y de unos 81.000 habitantes. El PP de Valdemoro pasó, con Conde (1972, Madrid) a la cabeza, de tres a 11 concejales en las elecciones del pasado mayo de 2023 y formó un gobierno de coalición con Vox (cuatro concejales). El alcalde cree que esta legislatura es la de «recuperar Valdemoro», ya que el municipio «ha tenido una decadencia, y eso te lo diría cualquiera, independientemente de la ideología», cuenta en su despacho del ayuntamiento.

¿Cómo fue ese periodo de seis meses en la alcaldía en la legislatura 2011-2015?

Fue gestionar una situación francamente difícil y evidentemente no muy agradable. Porque después de lo que había pasado había que mantener el rumbo de la nave y no eran las circunstancias sencillas. Pero se hizo razonablemente bien. Se empezó a pasar esa página y de ahí hasta las siguientes elecciones que efectivamente perdimos, no por demasiados votos, aunque evidentemente después de lo que había sucedido, entendimos que lógicamente los vecinos nos dijeron que teníamos que estar en oposición. Y así hemos estado durante las dos siguientes legislaturas, 8 años, hasta ahora que en esta legislatura los vecinos han vuelto a darnos su confianza

En las últimas elecciones pasaron de tres a 11 concejales. ¿Qué cambiaron para lograrlo?

Tampoco hemos cambiado nada. Hemos tenido varios factores que han influido. El primero es la marca. Lógicamente hemos tenido que llevar la marca en situaciones complicadas. Primero, con la Operación Púnica. Un segundo momento en que la marca estaba también muy baja, que fueron las elecciones siguientes en las que nos quedamos en tres concejales y en las que también irrumpió Vox con muchísima fuerza. Luego, hemos sacado 11 concejales y lo cierto es que la marca ha subido mucho, con la fuerza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que es una marca por sí misma y que creo que nos ha empujado a todos muchísimo. Y especialmente también ha sido muy importante el último empujón que dimos tanto yo, como muchos de mis compañeros, prácticamente un año antes de llegar a las elecciones. La presidenta nos reunió y nos designó candidatos con bastante tiempo de antelación. Y la verdad es que ese punto de inflexión, que nunca lo había visto yo en el partido, que te designen tan pronto, suelen esperarse a los últimos meses. Pero ese espaldarazo de un año y pico con vistas a las elecciones, decirnos “sois nuestros candidatos”, y “tenéis que empezar a salir a la calle todos los días”, hablar con vecinos todos los días, estar con unas asociaciones todos los días, y a difundir el proyecto que tenéis para vuestra ciudad todos los días. Fue una campaña de un año y pico y conseguimos también rascar algún concejal más, seguramente.

David Conde, Alcalde de Valdemoro (Madrid). © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán Fotógrafos

¿Cuánto daño hizo al municipio la Operación Púnica?

Bastante. Primero reputacional, que todavía se recuerda a pesar de que han pasado 10 años. Y todavía está por ver el económico. Para eso estamos personados en la causa –personación que ordené yo cuando me quedé de alcalde–. Defenderemos los intereses del ayuntamiento pero todavía no es cuantificable. Cada uno dice las cifras que le da la gana. Hasta que un juzgado no diga exactamente el perjuicio económico que puede haber producido, y que lo confirme con una sentencia, yo no me puedo arriesgar a dar números. Para eso está la oposición que te da números de todos los colores.

¿Qué valoración hace de su gobierno este primer año?

Positiva. Estoy especialmente contento y especialmente ilusionado, y también especialmente golpeado contra un muro, y me explico. Me gustaría que todo esto fuera mucho más rápido, que la administración trabajara mucho más rápida, pero la Administración tiene sus plazos. La gestión del ayuntamiento era absolutamente caótica y de dejadez por muchos causas. Poner eso en marcha y enderezarlo y que ya se empieza a ver en la calle ya es una cuestión positiva. Luego, la mayoría absoluta que tenemos con nuestros socios de gobierno, con Vox, me parece que ha dado una estabilidad a la casa que no la tenía desde hace una década. Como he estado en la oposición sé lo que cuesta intentar sacar cosas gobernando en minoría. Hicimos un pacto de gobierno firme, sólido, en el que yo estoy contento de cómo está funcionando y en el que pienso continuar hasta el final de la legislatura. La estabilidad es muy positiva y nos está permitiendo sacar las cosas adelante.

¿Qué se encontraron al llegar a la alcaldía?

Un ayuntamiento que prácticamente no había contratación de nada. A nivel de servicios técnicos también muy mal. Se había ido personal técnico sobre todo, y no se había repuesto. Teníamos una plantilla de policía municipal super mermada que no habia tenido una incoproación en más de 10 años. La situación era francamente mala y es una situación que no se estabiliza de un día para otro.

¿Están aprobados los presupuestos?

Inicialmente. Tenemos ahora el periodo de alegaciones. Aprobamos ya los del 2023, que llevábamos sin presupuestos casi 10 años. Eran unos presupuestos más técnicos. Y ahora hemos aprobado los del 2024, que empiezan a llevar más matiz político. Tenemos el objetivo de la deuda cero cuando acabe la legislatura. Vamos a empezar a trabajar en los del 2025 y esperemos que esos tengan todavía más inversión.

Los del 2024 llegan tarde.

Sí, llegan tarde. Me hubiera gustado que fueran a principios de año. Pero digamos que veníamos de mucho tiempo atrás con mucha acumulación como para tenerlo todo al día inmediatamente. Aunque efectivamente llegamos tarde, estoy contento.

¿Qué planes tiene para el municipio?

Esta legislatura es la de recuperar Valdemoro. Me gustaría tener una siguiente legislatura en la que ya avanzáramos en las nuevas infraestructuras que necesita el municipio. Pero, como ha habido tanto tiempo de dejadez durante todos estos años, es cierto que Valdemoro ha tenido una decadencia, y eso te lo diría cualquiera, independientemente de la ideología política que tenga. Este periodo de recuperación incluye la parte de poner en marcha la casa y ordenarla, que es la que estamos haciendo. Dotarla de los servicios a nivel de contratación, recogida de basuras, zonas verdes, poner la ciudad bonita. Y una tercera pata que sería la inversión, concretamente en el sector logístico, pero hay interés por Valdemoro en muchos sectores, por nuestra situación, por la pujanza de la comunidad de Madrid, porque estamos a un paso de la A-4 y conectados con el sur. Y tenemos mucho interés en que la gente hacer inversiones de alto valor se quede aquí.

¿Hay un problema de seguridad en el municipio? Y si es así, ¿cómo se intenta solucionar?

Yo no creo que seamos un municipio más inseguro que otros de la zona, pero sí es cierto, y lo dicen las cifras también, que los porcentajes de criminalidad en los diferentes vertientes han subido. Y la percepción de la gente también ha crecido en relación a que piensan que Valdemoro es algo más inseguro de lo que había sido tradicionalmente. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Pues equilibrar nuestros debes evidentemente. Hemos sacado una oposición de prácticamente 20 plazas para policías municipales, que siguen sin ser suficientes y que esperamos seguir completando a lo largo de estos años para que haya una plantilla conforme a las necesidades de la ciudad. Luego tenemos que sacar un contrato de cámaras de videovigilancia que nos ayude también y que ayude a la policía municipal en esas tareas tanto de entradas a salidas del municipio.