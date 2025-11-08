Los reposteros madrileños celebran la Almudena con mil raciones gratis de la Corona en la Plaza Mayor

Los reposteros de Madrid celebrarán este domingo, 9 de noviembre, el día de su patrona y la de todos los madrileños, la Virgen de la Almudena, con el tradicional reparto gratuito de mil raciones de la Corona de la Almudena en la Plaza Mayor. La cita será a las 12:30 horas, tras la misa en honor a la virgen, en un acto organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE Madrid), que reúne a más de 500 profesionales del sector.

Esta iniciativa, con casi un siglo de historia, celebra al mismo tiempo la tradición repostera madrileña y la devoción por la patrona de la capital. La Corona de la Almudena nació en 1978, cuando el gremio de pasteleros lanzó un concurso para crear un postre propio en honor a la Virgen. El resultado fue un bollo en forma de rosca (como la corona de la imagen) elaborado con harina, azúcar, mantequilla, huevos, almendras y levadura, y relleno de crema, nata o trufa.

Aunque recuerda al Roscón de Reyes, la Corona es más pequeña, esponjosa y menos dulce. Este fin de semana, según el gremio, se consumirán más de 400.000 piezas del dulce en las pastelerías de toda la región.

Además, el Gremio de Pasteleros de Madrid ha organizado un concurso para premiar las mejores coronas artesanas elaboradas por los maestros pasteleros de la Comunidad, destacando la creatividad y la calidad de este símbolo gastronómico de la capital. Muchas pastelerías adornan el postre con una figurita de la Virgen, como guiño a la devoción popular.

Para los más curiosos, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (Asempas) ofrece una masterclass online sobre su elaboración, impartida por los maestros Jacobo y Pablo Moreno, de Pastelería Mallorca disponible en este enlace.