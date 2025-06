Diseño con nombre propio: el mapa de la moda de autor

Madrid no solo es la capital de España, también se ha convertido en la de la moda de autor. Con el regreso de las «Rutas por la Moda de Autor Española», impulsadas por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la ciudad refuerza su papel como escaparate de la moda con sello local, diseño intemporal, producción cercana y alma artesana. Esta iniciativa, que nació en 2023, vuelve con una edición renovada y un claro objetivo: que tanto visitantes como madrileños descubran el valor único de la creación de moda española.

«La moda es perpetuo cambio y, por supuesto, había incorporaciones. Nos parecía importante seguir creciendo y reforzar ese vínculo con las firmas que tienen en Madrid un pie… o todos los pies», explica a este periódico Pepa Bueno, directora de ACME. Desde hace años, la asociación trabaja para que la moda de autor sea reconocida no solo como un sector económico sino también como parte del atractivo cultural de Madrid. «Cuando propusimos a la Consejería de Turismo esta guía, sabíamos que la moda tenía que estar entre los atributos que hacen única a esta ciudad. Aquí están algunas de las firmas más relevantes y muchas que solo se encuentran en nuestro país». La guía, disponible online y distribuida en hoteles y turoperadores, ofrece una ruta por 46 ateliers, tiendas y flagship stores repartidas por distintos barrios madrileños, desde Salesas y Salamanca hasta Lavapiés o Conde Duque. Cada parada incluye contacto directo con los diseñadores, visitas personalizadas, acceso a colecciones pasadas o desfiles, y hasta pequeños detalles como una copa de bienvenida. «España tiene mucho que contar en términos de creación de moda. Lo que ofrecemos son firmas con discurso propio, que trabajan con mano de obra local, materiales de calidad y técnicas tradicionales adaptadas al diseño contemporáneo», destaca Bueno.

Reportaje a diseñadores, MALNE. David Jar David Jar Fotógrafos

Para la firma Malne, esta es la segunda vez que participan en el proyecto. «Nos parece fundamental que el Ayuntamiento y la Comunidad cuenten con la moda como parte del circuito turístico de Madrid. No es solo ir de tiendas, es descubrir la artesanía, el diseño, el arte que hay detrás de cada prenda», aseguran Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, sus diseñadores. El resultado ha sido palpable: muchos de los turistas que conocieron Malne a través de estas rutas, hoy son clientes habituales. Con una filosofía basada en la exclusividad y el trabajo hecho a mano, esta firma defiende una moda lenta, ajena a las grandes producciones. «No fabricamos 200 prendas iguales. Cada pieza es especial, pensada para una persona concreta. Y eso se nota. Desde el patrón hasta el giro final de una costura, todo está hecho a mano y con cabeza», explican. Tanto Juanjo como Paloma reivindican un trato humano y personalizado, donde el diseño parte de una conversación sincera con la clienta: «Nos encanta ayudar a que una mujer, sea como sea su cuerpo, encuentre una prenda que le haga sentir única. Ahí empieza la verdadera artesanía», sentencia Paloma.

Reportaje a diseñadores, Luis Berrendero. David Jar David Jar Fotógrafos

El diseñador Luis Berrendero es una de las nuevas incorporaciones a las rutas. «Me parece una iniciativa fantástica. Todo lo que sea hacer gremio, unirnos, crear comunidad, es positivo. Que la Comunidad de Madrid apueste por el talento de autor es de agradecer», afirma. Aunque su clientela todavía es mayoritariamente española, cada vez recibe más visitas internacionales. «Madrid necesita ese impulso, y esta propuesta lo facilita» Su atelier es más que una tienda: es un espacio donde se respira creación, con colecciones expuestas, paneles de inspiración y la posibilidad de probar piezas a medida. Para Berrendero, lo importante no es solo la prenda, sino todo lo que la rodea: «El verdadero lujo no está en la etiqueta, está en el tiempo. Tiempo que yo dedico al diseño y que la clienta me regala cuando confía en mí. Se genera un vínculo muy bonito, efímero quizá, pero muy intenso». El diseñador destaca la dimensión emocional de la moda de autor. «En un mundo saturado de ropa producida en serie, mis piezas tienen historia, tienen alma. Eso lo valoran tanto las clientas extranjeras como las de aquí. Y el hecho de compartir esa historia convierte cada compra en una experiencia inolvidable».

Lo accesorio, principal

Desde su taller-showroom en pleno barrio de Salamanca, Susana Cruz, fundadora de Suma Cruz, también se suma a la guía. «Cuantos más diseñadores estemos, más crecerá el proyecto. Creo que es el momento de poner en valor lo que hacemos en España», comenta. Especializadas en alta bisutería trabajada con técnicas de joyería tradicional, las piezas de Suma Cruz no solo adornan: cuentan historias. «Lo que ofrecemos no es una simple venta. Quien entra en nuestro espacio, vive una experiencia. Es como una casa museo, donde ves el taller, escuchas el proceso de trabajo y entiendes el porqué de cada pieza», señala la diseñadora. Esa apuesta por lo artesanal ha atraído a un nuevo tipo de turista: aquel que busca lujo silencioso, piezas únicas y contacto directo con el creador. «Nuestro lema es claro: una joya mal puesta arruina un look. Pero una bien elegida puede elevarlo por completo. Las mujeres que compran Suma no buscan lo evidente, buscan lo que las representa». A través de sus diseños, Suma Cruz está liderando la reivindicación de la alta bisutería en España, con la mirada puesta en la expansión internacional sin perder su esencia: «Queremos llegar a más gente, pero sin dejar de fabricar como lo hacemos. El tiempo y el mimo que damos a cada pieza es lo que le da valor».

Reportaje a diseñadores, Suma Cruz. David Jar David Jar Fotógrafos

Las «Rutas por la Moda de Autor Española» no solo abren la puerta a una nueva forma de conocer Madrid, también ayudan a consolidar el tejido creativo local. Como señala Bueno, «convertir una ciudad en un destino de compras no es cosa de un año. Requiere constancia, esfuerzo colectivo e institucional. Pero vamos por buen camino». Además de estos diseñadores, esta nueva edición incluye a otros grandes nombres del diseño español como Sybilla, Ángel Schlesser, Ana Locking, Devota & Lomba, Leandro Cano, Moisés Nieto, Teresa Helbig o Ernesto Naranjo, entre muchos otros. Todos ellos comparten una filosofía común basada en la creación artesanal, el diseño con identidad y la sostenibilidad. Sus espacios, no solo permiten conocer de cerca sus colecciones, sino también adentrarse en sus procesos creativos, conversar con los propios diseñadores y vivir experiencias de compra únicas. Mientras tanto, el visitante tiene una oportunidad única: dejarse llevar por los barrios de Madrid y descubrir, tras cada escaparate, una historia, una mano, una mente creativa. Porque en estas rutas no se trata solo de comprar moda. Se trata de vivirla.