Una entrevista a pie de calle revela cuál es el "peor barrio para vivir en Madrid" según sus habitantes

Una reportera del canal MeiT recorrió las calles de Madrid con una pregunta directa: ¿en qué barrio de la capital no vivirías jamás? Las respuestas no se hicieron esperar y, entre risas, gestos de rechazo y alguna que otra sorpresa, el nombre que más se repitió fue el de Vallecas.

Varios transeúntes lo mencionaron sin dudar, mientras otros apostaban por zonas como Lavapiés o el centro (Sol y Gran Vía) como lugares donde no se plantearían buscar piso.

Un joven entrevistado aseguró ser "muy feliz" en La Elipa, un barrio que considera céntrico y tranquilo, pero fue tajante al descartar Vallecas como opción. Una mujer coincidió con él: "No me gusta nada", dijo sin necesidad de añadir más explicaciones.

Zonas que generan división de opiniones

Lavapiés también apareció entre las zonas rechazadas, aunque con menos contundencia. Una chica explicó que no le acaba de gustar ese barrio, y que, de elegir, se quedaría sin dudarlo con Salamanca o Retiro. Estas dos últimas zonas, consideradas más acomodadas y tranquilas, fueron mencionadas como ejemplos de barrios donde sí se viviría con gusto.

El centro de Madrid, pese a su atractivo turístico y comercial, también recibió críticas. Algunos entrevistados aseguraron que no residirían en Sol o Gran Vía por el ruido, el precio alto de la vivienda y la sensación de agobio. Un hombre reconoció que le parece un lugar interesante para visitar, pero no para vivir: "Es más caro y hay más barullo", resumió.

Curiosamente, otras zonas menos conocidas o con menos fama negativa también aparecieron en las respuestas. Un joven aseguró que nunca miraría un piso en Serrano, sin dar muchas más explicaciones, mientras que alababa Ventas como "un barrio muy bueno".