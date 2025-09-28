La huella de Picasso en Mingote

La Comunidad de Madrid presenta en el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya la exposición "Picasso en la obra de Mingote", una muestra que revela la influencia artística del pintor malagueño en el universo creativo del dibujante catalán.

Aunque sus trayectorias recorrieron caminos distintos, ambos comparten una mirada libre, provocadora y profundamente humanista sobre el mundo. Ese vínculo artístico queda reflejado en el trazo, el color y las referencias que Mingote fue incorporando a sus trabajos a lo largo de los años. Comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada, la exhibición puede visitarse de forma gratuita hasta el 7 de diciembre.

Concebida como un recorrido cronológico, permite al visitante observar cómo evolucionan las alusiones a Picasso en la obra de Mingote, desde las primeras más sutiles a las más explícitas.

La exhibición se estructura en dos etapas principales y una sección complementaria. El primer periodo arranca con el descubrimiento personal del artista madrileño de la obra de Picasso, que se traduce en un compromiso firme con su figura hasta la muerte del malagueño. Este vínculo se intensifica en momentos clave como 1971, cuando el dibujante recuerda públicamente el 90 cumpleaños de Picasso. A través de este recorrido, el visitante puede conocer el primer dibujo en el que Mingote alude directamente al autor del Guernica. Así, el 20 de febrero de 1949, en la revista La Codorniz, publica un artículo ilustrado en el que se refiere a él como Pepasso, utilizando el humor gráfico como crítica a la indiferencia oficial hacia su legado.

El segundo periodo se inicia tras la muerte del autor del artista malagueño, en una época marcada por el fallecimiento de Franco. Es entonces cuando, finalmente, España comienza a reivindicar a Picasso como una figura propia y esencial de su historia artística. En este contexto, el dibujante no solo continúa defendiéndolo, sino que lo evoca con renovada libertad: se recrea en su obra, lo reinterpreta, lo rescata. La sección complementaria está dedicada a una selección de obras de Antonio Mingote en las que se aprecia de forma clara el sello de Pablo Picasso. Se trata de óleos realizados en su etapa más madura, en los que dialoga abiertamente con la herencia del genio madrileño.