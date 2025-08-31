Acceso

Estas son las principales retenciones de la operación retorno a Madrid

Especialmente en las entradas a la capital por la A-3 a la altura de Fuentidueña de Tajo

GETAFE (MADRID), 31/08/2025.- Vista de la Autovía de Andalucía dirección Madrid a la altura de Getafe este domingo. Las carreteras españolas registran este domingo, última jornada de la operación retorno, las primeras retenciones en las entradas a Madrid por la A-3 a la altura de Fuentidueña de Tajo y en las carreteras andaluzas, principalmente de Cádiz y Huelva en dirección a Sevilla. EFE/Rodrigo Jiménez
Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras a las playas andaluzasRodrigo JiménezAgencia EFE
Las carreteras españolas registran este domingo, última jornada de la operación retorno, las primeras retenciones en las entradas a Madrid por la A-3 a la altura de Fuentidueña de Tajo y en las carreteras andaluzas, principalmente de Cádiz y Huelva en dirección a Sevilla.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) se han registrado varios accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos ha ocurrido en la A-1 en el sentido entrada a Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix y otro en la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.

Otras retenciones tienen lugar en la A-45 en Valomojado (Toledo) en dirección Madrid; y en la A-8 en Laredo (Cantabria) hacia Bilbao.

