Esta es Marieta, la primera menina con síndrome de Down

La primera menina con síndrome de Down de Madrid se instalará este viernes, 15 de noviembre, en la calle Serrano de la capital para dar visibilidad a esta condición que supone la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común.

Así, la menina bautizada con el nombre de Marieta, hará gala de "todo lo que las personas con síndrome de Down pueden hacer, si se les da la oportunidad y si se les presta a cada uno el apoyo que necesita".

Así lo ha explicado ha explicado María Doussinague, impulsora de la menina que lleva el nombre de su hija de 11 años con síndrome de Down, una iniciativa en colaboración de 'El taller de María', en el marco de la 7ª edición de 'Meninas Madrid Gallery'.

"Es un proyecto de visibilización del síndrome de Down en la ciudad de Madrid, una ciudad inclusiva, donde todos somos iguales, donde el valor de todos y cada uno de nosotros es el mismo, y que nos acoge a todos con brazos abiertos, con independencia de los cromosomas que tengamos o de nuestras capacidades", ha señalado Doussinague.

Esta versión de la mítica figura velazqueña se instalará a la altura del número 94 de la calle Serrano, esquina con Juan Bravo, y destacará por representar a una persona joven con síndrome de Down "que trabaja, que está feliz con lo que es y feliz con la vida que tiene". "Tiene los mismos gustos y aficiones que todo el resto de nosotros", ha destacado la impulsora.

"Le gusta la música y por eso lleva unos auriculares; le gusta viajar y lleva una maleta adosada en la falda; también le gusta el deporte, por eso lleva una pala de pádel", ha explicado la creadora.

En este sentido, la menina Marieta también se reconocerá por las facciones de su cara y por el conjunto de la iconografía que tiene que ver con el síndrome de Down, como los calcetines desparejados -en alusión a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down- o como el tatuaje 'The Lucky Few Tattoo', "el de los pocos afortunados", que responde a un movimiento de Estados Unidos.

Finalmente, esta obra única en el callejero del arte madrileño incluirá la simbología 'T21', Trisomía 21, que es como se conoce también el síndrome de Down. "En la falda de la menina, por detrás, estará el T21 formado por el nombre de más de 900 personas que nos han mandado el nombre de su hijo, amigo, primo, hermano con síndrome de Down, y que conforman las letras (T21)", ha destacado la creadora.

El cromosoma de Marieta

Dado que María Doussinague no es artista de profesión, decidió acudir al pincel experto de la artista María Plazo, de 'El Taller de María', donde han dado vida a la primera menina madrileña con síndrome de Down.

Para ello, cuenta, han tenido que empezar desde cero digitalizando la figura y dándole forma en el taller que instaló en su propia casa. Todo el proceso ha quedado inmortalizado en el perfil de Instagram 'El cromosoma de Marieta', una cuenta que acumula más de 100.000 seguidores y en la que se muestra al mundo la vida y el día a día de la Marieta de carne y hueso.