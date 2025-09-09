Fever será la tiquetera oficial del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y confirma la fecha de lanzamiento de entradas

Ifema ha adjudicado a Fever la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en MADRING. En virtud de este acuerdo a largo plazo, Fever proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito MADRING.

Fever pondrá a disposición de IFEMA MADRID su sistema de ticketing integral, diseñado para optimizar cada etapa del recorrido del espectador, desde la compra hasta el día del evento. Éste incluirá, entre sus principales funcionalidades, un mapa de las diferentes zonas del circuito y sus fanzones asociadas, soporte multilingüe, pagos “cashless” –cualquier forma de pago que no implique el uso de dinero en metálico– y analíticas avanzadas para potenciar las ventas y la operativa. Además, gracias a su red internacional de medios y a su tecnología propia, Fever llevará a cabo campañas globales de marketing y comunicación para atraer y conectar con un público amplio y diverso.

El contrato contempla también la producción, por parte de Fever, de la oferta de entretenimiento para los aficionados, lo que incluye desde las fanzones hasta la programación artística y musical. Se encargará de la instalación de gradas, pantallas, áreas de restauración, puntos de venta de merchandising MADRING y espacios interactivos. El programa se completará con conciertos, DJs, actividades y espectáculos especiales, ofreciendo una vivencia completa y personalizada a cada visitante.

Asimismo, Fever, como parte de sus servicios, podrá llevar a cabo la producción de eventos paralelos en la ciudad, que podrían incluir exposiciones, conciertos, activaciones de marca y otras experiencias de entretenimiento durante los meses previos al Gran Premio. Estas actividades estarán pensadas para ampliar el alcance y visibilidad del evento y generar nuevas fuentes de ingreso sostenibles.

Con esta alianza, Ifema apuesta por la innovación, la tecnología y el entretenimiento como pilares para consolidar el Gran Premio de España de F1 en Madrid como un evento de referencia a nivel mundial. La experiencia internacional de Fever, con presencia en más de 40 países y colaboraciones con grandes instituciones culturales y deportivas, será clave para atraer nuevas audiencias y amplificar el impacto internacional del evento.

​El 23 de septiembre comienza la venta oficial de entradas para el Gran Premio de España de F1 en Madrid, pero quienes se apunten desde hoy a la lista de espera https://ticketsf1.madring.com/ no solo recibirán todas las novedades sobre entradas y experiencias, sino que además disfrutarán de acceso anticipado a la venta.