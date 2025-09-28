Gaza copará una vez más el protagonismo en el Pleno de Cibeles

Dos serán las propuestas que llegarán al Pleno de Cibeles de este martes, firmadas por Más Madrid y PSOE, en las que la izquierda buscará una condena expresa al "genocidio" en Gaza, a las que se unirá una tercera, registrada por Vox, vinculada a las manifestaciones propalestinas en la etapa final fallida de la Vuelta Ciclista a España.

A días de la celebración del Pleno ya se avecina tensión entre los escaños del Palacio de Cibeles. El curso político arrancaba en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 8 de septiembre con la celebración del Pleno del Estado de la Ciudad, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se mostró contundente al afirmar que "no hay genocidio en Gaza", para pasar a acusar a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar de fondo con el Estado de Israel. "Para mi no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", argumentaba echando mano de la concepción estrictamente jurídica del concepto.

Más Madrid se presentará al Pleno con una proposición para que el Pleno "condene de forma expresa la invasión militar israelí emprendida por su presidente Netanyahu que está produciendo el genocidio y la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino". Muy en contra de la posición sostenida por Almeida recordarán que a mediados de septiembre una comisión independiente nombrada por Naciones Unidas emitía un informe en el que los expertos concluían que el presidente israelí, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamín Netanyahu; y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, "incitaron a cometer genocidio". Los socialistas también buscarán la "absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania", además de proponer la Medalla de Honor en 2026 para el pueblo palestino y hermanamiento entre Madrid y Gaza.

La portavoz municipal, Inma Sanz, también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, no ha querido adelantar el sentido del voto de su grupo pero sí trasladó a los periodistas que la posición de su grupo político es bien conocida. Así, Almeida ha venido insistiendo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sigue agarrando a su "clavo ardiendo", Gaza, para ocultar su "debilidad interna", para instar a "sacar de la ecuación a Hamás si se quiere una solución real para Gaza". Coincide con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en que lo que está ocurriendo en Gaza es "una guerra donde se han producido masacres de civiles inocentes y que lo que hay que hacer es lograr que esta guerra concluya lo antes posible".

Los de Javier Ortega Smith también llevarán las protestas propalestinas al Pleno de Cibeles. Quieren "condenar enérgicamente los actos de sabotaje, bloqueo y violencia perpetrados contra la Vuelta Ciclista a España, respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y denunciar con firmeza la complicidad del Gobierno y de la izquierda".

La situación en Gaza ya había sido objeto de una propuesta de Vox, esta vez en el Pleno de la Junta de Puente de Vallecas, para vetar "cualquier organización, promoción y financiación con recursos públicos municipales" de actividades que hagan referencia explícita a conflictos internacionales, incluyendo el conflicto entre Palestina e Israel, al "no guardar relación alguna con las competencias ni la realidad del distrito".