Guerra abierta entre el PSOE y Más Madrid en Móstoles

La izquierda, más que dividida, está enfrentada. Así es al menos en Móstoles. Allí, el PSOE ha solicitado al secretario de Organización y Formación de Más Madrid, Gabriel Ortega, que "asuma su responsabilidad por su situación procesal y dimita" tras su procesamiento por sus presuntas irregularidades en su etapa al frente del Instituto Municipal del Suelo (IMS) de Móstoles.

Así lo ha exigido el PSOE de Móstoles en un comunicado después de el Juzgado de Instrucción no 5 de Móstoles haya acordado continuar las diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado para Ortega y otros dos investigados por presuntos delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

Además de Ortega, que ya no ocupa cargo público alguno aunque actualmente es secretario de Organización y Formación de Más Madrid, también se investiga a Javier Díaz Tomasich, en su momento gerente del IMS de Móstoles y actual portavoz de Más Madrid en Collado Villalba y a Caín Poveda, exinterventor del Ayuntamiento.

"Exigimos al exconcejal de Más Madrid y actual secretario de Organización y Formación del Más Madrid, Gabriel Ortega Sanz, que se quite la careta y deje de engañar a su formación política, a los ciudadanos y deje de esconderse detrás de las siglas de Más Madrid para hacer el 'Errejón político'", han señalado desde el PSOE.

El origen de la querella se remonta a los años en los que Ortega formó parte del Gobierno municipal de Móstoles, donde presidió el IMS entre 2017 y 2018, además de las responsabilidades de segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, con el socialista David Lucas al frente.

Desde la formación socialista insisten en que esta querella "es personal y va dirigida contra él y contra otros dos encausados siendo acusación particular el Ayuntamiento de Móstoles dirigido por el Partido Popular y Vox", por lo que acusan a Ortega de "engañar a su partido", que salía este martes en su defensa.

Tras conocerse el procesamiento, desde la dirección de Más Madrid han reiterado a Efe que "Gabriel Ortega cuenta con el apoyo pleno de Más Madrid" ante lo que consideran una "represalia por denunciar la corrupción del PSOE", por lo que "confían en que la justicia actúe pronto para poner fin a esta persecución injusta cuanto antes".

Por ello, tras este auto de apertura de procedimiento abreviado, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, desde Más Madrid han manifestado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial, insistiendo en que se trata de "una represalia política por denunciar la corrupción del Gobierno de Posse".

"Esta querella surge después de que él denunciara la trama de corrupción del equipo de Noelia Posse vinculada al caso de la ITV de Móstoles. Se trata, simplemente, de una venganza por parte de Posse y de su corrupto entorno del PSOE de Móstoles, por haber sido llevados ante los tribunales", insistían fuentes de Más Madrid.

Además, desde la formación madrileña recalcaban que Ortega "cumplió diligentemente con sus obligaciones aplicando los mismos criterios contables utilizados en los diez años anteriores" y que su gestión "cuenta, además, con el respaldo de los informes de los letrados municipales y de auditorías externas".

Ante estas acusaciones, desde el PSOE han señalado a su vez que lo que fue una "querella política" fue la presentada por Ortega contra la Junta de Gobierno que aprobó la condonación de deuda del 'Caso ITV', caso por el cual también están procesados la exalcaldesa Noelia Posse y ocho de sus concejales en la pasada legislatura.

"El gobierno que presidió Doña Noelia Posse fue un gobierno honesto y las referencias continuas a la presunta corrupción que se hacen desde Más Madrid Móstoles y el ex concejal Gabriel Ortega son una cortina de humo para ocultar los 'Casos Errejón' y ahora el 'Caso Ortega', añaden desde el PSOE mostoleño en su defensa.