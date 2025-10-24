Herida una policía al ser atropellada por una máquina barredora en el túnel de Santa María de la Cabeza

Atropello en la madrugada de este viernes en el túnel de Santa María de la Cabeza. Ha ocurrido sobre las 01:00 horas, cuando unos operarios estaban haciendo labores de mantenimiento.

Al retirarse, una de las furgonetas barredoras ha dado marcha atrás y ha atropellado a una agente de Policía Municipal, que se encontraba regulando el intenso tráfico que estaban provocando esas labores de mantenimiento. Tiene una fractura en un pie y contusiones en una pierna, pero no reviste gravedad.