Herido grave un obrero en Leganés al ser aplastado por la máquina que conducía

Un hombre de 45 años ha resultado herido grave tras sufrir un aplastamiento de su tobillo y pie izquierdos al caerle encima el dumper de obra que conducía en Leganés.

Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid-112, el accidente laboral ha ocurrido a las 13:50 horas en el número 4 de la calle Alemania de Leganés.

Al lugar se han desplazado dotaciones del SUMMA112 y de bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han liberado al trabajador, que había quedado atrapado debajo del dumper.

Una vez liberado, el herido ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave al sufrir fracturas en el tobillo y en el pie izquierdos.

La Policía Nacional y la Policía Local están a cargo de la investigación.