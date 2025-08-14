Herido grave un trabajador en Plaza de España al sufrir un corte en la cara con una radial

Un hombre de 57 años resultó herido grave este jueves tras sufrir un accidente laboral en un edificio de la Plaza de España, número 7, en Madrid. Según informó Emergencias 112, el aviso se recibió sobre las 11:15 horas.

El trabajador sufrió un corte profundo en la cara mientras manejaba una radial. Sanitarios del SUMMA 112 acudieron al lugar, donde le estabilizaron antes de trasladarlo en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.