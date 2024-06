Judith Piquet, presidenta de la FMM: «Recibimos poca ayuda y muchos insultos del Gobierno central»

El pasado 3 de junio, cuando se iba a celebrar la segunda junta de gobierno desde que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, está al frente de la presidencia de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), los alcaldes socialistas abandonaron la sesión. Los socialistas acusaron a la presidenta de hacer un «uso partidista» y de «deriva autoritaria» por «imponer la limitación de debates». Piquet considera que no se está dando «ninguna deriva autoritaria» y «tiende la mano» para que la relación «se reconduzca». «Nuestro objetivo era ordenar los debates. Precisamente queríamos evitar la crispación», cuenta Piquet en una conversación por videollamada. La presidenta habla de los problemas a los que se enfrentan los 179 municipios de la Comunidad y considera que reciben «poca ayuda y muchos insultos del Gobierno central».

¿Qué pasó en la segunda junta de gobierno de la FMM?

La explicación a lo que ocurrió es sencilla. Cuando iniciamos la reunión, el secretario general advirtió que se proponía ordenar el debate. No ha existido nunca un reglamento que ordene las intervenciones, y el secretario general lo que propuso era ordenar el debate. Empezaron todos a protestar y a decir que esto era una imposición y lo que le dijimos es que no es ninguna imposición en tanto en cuanto no está regulado. Tan válido es este método como el anterior. Precisamente es para ordenar todo esto y para que siempre nos podamos todos sujetar a ese reglamento para que no haya ninguna imposición. Dijeron que ese reglamento teníamos que consensuarlo y les dijimos que por supuesto. Les mostramos la mano tendida para que ese reglamento esté consensuado, pero nada les valió. Abandonaron la sesión. Un alcalde, que además está grabado en el video acta, le dio una patada a una mesa, nos tildó de fascistas, y dieron un golpe en el pasillo a la pared. A mí lo que me entristece no es que ellos quieran montar el show porque venían a ello, sino que me preocupa que al final para lo que estaban allí, que en teoría era debatir lo que se supone que eran sus propuestas para mejorar la vida de los madrileños, ni siquiera se pudieron debatir.

Los alcaldes del PSOE han hablado de «uso partidista» o «deriva autoritaria» de la FMM. ¿Qué responde?

Que deriva autoritaria en absoluto. Precisamente como no existe una regulación, pues el presidente o la presidenta de la Federación, junto con su secretario general, pueden ordenar el debate como buenamente deseen y como consideren que es lo mejor para el desarrollo de las sesiones y, visto lo que pasó en la primera sesión, en la que todo el mundo quería hablar, porque todo el mundo quería gritar, porque todo el mundo quería insultar, lo que queríamos evitar era una confrontación y que hubiera una sesión regulada y ordenada. Ninguna deriva autoritaria, también entiendo que podrían acusar al anterior presidente de la Federación [Guillermo Hita, exalcalde socialista de Arganda del Rey] que nunca se preocupó por ordenar absolutamente nada. Tanto es así que como no había nada ordenado, precisamente la Federación era un caos, así que deriva autoritaria creo que hay muy poco, sino un afán de ordenar y que no se convierta la Federación en un uso partidista ni por unos ni por otros, ni tampoco en una guerra con debates absurdos y estériles que no nos llevan a ningún lado más que una crispación. Precisamente queríamos evitar la crispación.

¿Y qué situación queda ahora en la Federación después de este episodio?

La sesión, por supuesto, continuó con la ausencia de esos alcaldes socialistas. Se celebró con la presencia de los alcaldes que quedaban, que eran los alcaldes del Partido Popular y se desarrolló y se tomaron los acuerdos que en esa sesión iban en el orden del día. ¿Cómo queda la Federación? La Federación funciona de la misma manera. Seguimos trabajando en esa elaboración de ese reglamento que intentaremos consensuar con ellos, mano tendida a seguir consensuando con ellos, pero si ellos se escoran a una deriva absolutamente sectaria, pues en sus manos queda, pero no en las de esta presidencia, que como digo tengo muy claro que asumo la presidencia de todos los municipios de Madrid, sean del color que sean. Lo que no voy a pretender es que ellos vengan a imponer absolutamente nada cuando efectivamente no hay nada regulado. Entonces ellos no pueden imponer su criterio frente al criterio de la mayoría de esa Junta de Gobierno, que eso es lo que pretendieron y no consiguieron.

¿Y esta relación que con este episodio se ve desgastada es una sorpresa o venía estando así desde el principio de su presidencia?

No es una sorpresa porque esto fue consecuencia del desorden y de la crispación que ellos mismos provocaron en la primera Junta de Gobierno. Todos ellos en la primera Junta de Gobierno se conectaron de manera telemática, mientras que el resto o la mayoría de alcaldes y la presidencia estábamos en la sede de la Federación. Y esta vez todos acudieron en bloque presencialmente a la Federación con el fin de luego votar este show.

¿Entonces su opinión es que era una estrategia orquestada y que iban dispuestos a reventar la reunión? ¿Con fines electorales?

Sí, mi opinión es que tenían efectivamente una estrategia electoral que desconocía en qué punto iban a utilizarla y les vino muy bien el punto de la ordenación del debate pues para hacerlo en ese punto. Lo hubieran hecho sino en cualquier otro. Tengo clarísimo que venían a reventar la Junta de Gobierno como hicieron de hecho en la primera junta. Creo absolutamente que iban a utilizar la Junta de Gobierno de la Federación para hacer un uso partidista de la misma en periodo electoral.

¿Cree que este episodio puede hacer llegar a los vecinos un clima más polarizado que suele estar más asociado a la política nacional que a la municipal?

Espero que los vecinos no tengan esa percepción porque de verdad que si algo ha habido siempre en el seno de la Federación es el consenso. Yo sigo teniéndoles la mano para que así sea. Es mi obligación y mi responsabilidad y mi deseo personal, y como responsable público les voy a seguir teniendo la mano para que sigamos llevando a consensos. Espero que esta relación se reconduzca, que cuando salgan del periodo electoral venga con más ganas o con un afán más propositivo y constructivo que destructivo y electoralista.

No le cierra la puerta al diálogo.

En absoluto, eso sí que sería autoritario. Levantar muros no es lo propio mío ni personalmente hablando ni del partido y del proyecto al que represento. Así que por supuesto que sigo abierta el diálogo y a cualquier consenso que redunde en beneficio de los municipios de la Comunidad de Madrid.

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los municipios de Madrid?

Lo que nos han ido trasladando durante estos meses los alcaldes de la región son, por un lado, un problema generalizado, acuciante y notorio con los Cercanías en la región. Es algo que hemos querido trasladar al ministerio. Nos preocupa el problema en la seguridad, el poder tener más agentes de Policía Local y Nacional. También nos preocupan a muchos municipios de la región el problema migratorio, en tanto en cuanto nos afecta en los municipios. Y algo también que nos preocupa a los municipios más grandes y que queremos que también le preocupe a los municipios más pequeños o menos son los fondos europeos. Quiero que le preocupe también a los alcaldes de las ciudades y de los pueblos más pequeños porque ellos tienen muchas menos opciones de optar a esos fondos y me gustaría que estuvieran la misma preocupación que tenemos otros alcaldes que es poder recibir fondos y ejecutarlos para beneficio de sus vecinos.

¿Y qué balance hace hasta el momento de su gestión?

El balance es positivo porque veo tanto al personal de la Federación como a todos los miembros de las comisiones con muchas ganas de poder hacer cosas. Sí que es verdad que antes yo creo que se tenía una percepción de la Federación como una herramienta menos útil o menos efectiva y es justamente lo que queremos cambiar de la Federación, que efectivamente sea una herramienta útil para los municipios.

¿Hasta qué punto las políticas del gobierno central están dañando los municipios madrileños?

Nos está dañando política migratoria, nos está dañando el problema que tenemos con las redes de Cercanías en esta región, que no le ocurre a otros como Cataluña, que allí sí que ceden las rodalías y 6.000 millones de euros. En materia económica por supuesto que nos afecta, la financiación local que no quieren abordar nunca desde el gobierno de España nos afecta los Ayuntamientos. Toda la política que hacen en cuanto a economía afecta la vida de los vecinos. La tasa de residuos que vamos a tener que imponer los alcaldes a nuestras familias es impuesta por el gobierno de España. Porque ellos dicen que es una transposición de la ley de una directiva europea. Por supuesto, ellos transponen una directiva europea, pero es la ley de Sánchez [7/2022] la que obliga a que nosotros se lo carguemos a las familias. No podemos afrontarlo desde las entidades locales, la ley obliga a que se cargue a las familias y que además esa tasa no sea deficitaria. Entonces claro que nos afectan mucho todas las decisiones del gobierno de España. Con eso tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que afrontar y si alguna vez queremos levantar la voz porque entendemos que no es justo o que se podría hacer de otra manera lo haremos con toda la libertad institucional, pero no por eso podemos recibir insultos. Es lo único que recibimos: poca ayuda y muchos insultos del gobierno central.