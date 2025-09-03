El judo, la «guinda» para que Móstoles sea Ciudad Europea del Deporte

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, se convertirá en el epicentro del judo internacional con la celebración del XII Stage de Judo Villa de Móstoles en el Pabellón Municipal Móstoles Sur (PAU-4) los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Según informó el consistorio mostoleño, el evento deportivo, organizado por la Asociación Judo Móstoles, en su duodécima edición, se consolida como una de las concentraciones más importantes del judo internacional, siendo el «stage» más importante a escala continental.

Esta edición contará con la participación de dos campeones olímpicos de París 2024: el kazajo Yeldos Smetov, en la categoría masculina de -60 kg, y la italiana Alicia Bellandi, en la categoría femenina de -78 kg. De ahí que el lema de este año sea «The Gold Edition». Además, reunirá a judocas de todo el mundo de diferentes categorías: cadete, junior, senior y máster. Con este evento se pretende mejorar las habilidades, además de fomentar el intercambio cultural y deportivo entre los judocas, en el que tendrán la oportunidad de realizar sesiones técnicas de alto nivel y actividades para potenciar el rendimiento.

Esta cita judoca coincide con la recta final de la carrera del municipio por ser Ciudad Europea del Deporte. «Móstoles ha cambiado su propio paradigma deportivo. Desde el Gobierno municipal hemos trabajado para que el deporte no solo sea una sucesión de eventos. Lo entendemos como un eje vertebrador de la ciudad donde buscamos concienciar sobre hábitos saludables y valores. Lo entendemos como un nexo de unión entre los mostoleños que se ha canalizado a través de nuestra candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2026. Durante este año los vecinos han defendido que esta ciudad se merece dicha consideración», asegura su alcalde, Manuel Bautista.