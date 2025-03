Laberinto judicial para Reyes Maroto: Madrid mantiene su querella al no ver "una rectificación formal"

La Comunidad de Madrid ha defendido que mantendrá su querella contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, al no haber recibido "una rectificación formal" y ha recalcado que en política "no vale todo".

Lo ha manifestado este sábado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, después de que la edil socialista anunciara que se retracta de sus palabras, después de asegurar que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en las residencias", y trasladó que "no fue su intención acusar a nadie de asesinato".

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, Maroto aseguró que su intención fue "destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado". "Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia", añadió.

"Nosotros en este momento no hemos recibido ninguna rectificación por parte de Reyes Maroto, que hizo unas declaraciones impresentables acusándonos de cometer un delito al Gobierno regional. Presentaremos esa querella, igual que le digo que presentaremos una querella contra la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, por decir que la gestión de la pandemia en Madrid fue genocida", ha explicado ante los medios de comunicación.

García Martín ha cargado contra Maroto por sus declaraciones "lamentables" y ha recalcado que "no se puede acusar a un gobierno, que lo hizo todo durante la pandemia, de cometer asesinatos". Ha apuntado que es "una auténtica barbaridad" esta situación y ha detallado que los servicios jurídicos "están preparando esa querella que presentarána ante los tribunales".

"Creo que ayer Maroto saltó todas las líneas rojas de la decencia política que creo que de alguna manera todos tenemos que proteger. No vamos a consentir ni un insulto más, ni una vejación más. No vamos a consentir que nos acusen de haber cometido delitos y, muchísimo menos, asesinatos", ha subrayado.

"Estamos hartos"

El portavoz del Gobierno autonómico ha remarcado que "estarán muy pendientes de todo lo que diga la izquierda y la extrema izquierda" y ha criticado que "estén siempre descalificando, insultando y acusando a una comunidad autónoma y a su presidenta de cometer delitos, de cometer asesinatos".

"Insisto, no vale todo en política. Estamos ya hartos en la Comunidad de Madrid, están hartos los médicos, los bomberos y todos los que durante tanto tiempo trabajaron durante la pandemia para tratar de que esa situación fuera lo menos gravosa posible", ha manifestado.

García Martín ha advertido que "todas aquellas personas que insulten y que ataquen al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a sus profesionales van a encontrar una respuesta en forma de querella en los tribunales".

Ruptura con el PSOE

Preguntado por la ruptura de las relaciones entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento y con la Delegación de Gobierno, el consejero ha remarcado que "hay que confrontar ideas, pero no se puede insultar, vejar, ni acusar a un gobierno y a unos profesionales que trabajaron durante la pandemia de genocidas y de haber perpetrado asesinatos".

"El PSOE hace muchísimo tiempo que ha dejado de hacer política. Yo creo que lo único que hacen es activismo, tratando de retorcer el dolor de las familias y yo creo que hace muchísimos años que el partido abandonó Madrid. Luego lo vemos en los resultados, que elección tras elección saca peor resultados en la región", ha indicado.

García Martín ha apuntado que en la Comunidad de Madrid "habrá un gobierno que defenderá a los profesionales y el honor de tantas personas que durante tanto tiempo lo dieron todo para tratar de salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial". Ha recalcado que "se atendió de una manera excelente con todos los medios que tenían".

"Con el Ejecutivo central también hace muchísimo tiempo que no tenemos ningún tipo de interlocución leal. Nosotros siempre lo hemos dicho, en Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos la sede vacante y, por tanto, nosotros mantenemos las relaciones técnicas como no pueden ser de otra manera, pero con un gobierno que hace uso de las instituciones, de los medios públicos para atacar a una comunidad autónoma, desde luego no tenemos nada más que hablar", ha zanjado.