Llevo una semana en Madrid y ya me quiero volver a Andalucía: "No aguanto más aquí"

Mudarse a una gran ciudad es uno de los deseos más repetidos entre los jóvenes. Aunque algunos eligen Nueva York, Madrid es "la gran manzana española" a la que van para buscar grandes oportunidades. Sin embargo, la adaptación a la capital no siempre es sencilla y muchos acaban por arrepentirse. El coste de vida, el estilo de vida tan rápido o la falta de conexiones personales, pueden convertir en pesadilla lo que, en principio, era un sueño.

Cada vez más, las redes sociales se llenan de este tipo de testimonios que hablan de la dificultad de establecer una nueva vida en Madrid y sentirlo como un hogar en apenas unos meses. En uno de esos vídeos, un joven andaluz creador de contenido apenas lleva una semana en la capital y ya ha confesado su deseo de volver a su tierra. Dejar a la familia nunca es fácil, pero su testimonio con humor se ha hecho viral entre quienes se identifican con él.

"Creo que me va a costar mucho"

"Llevo una semana en Madrid y he decidido que me vuelvo a Andalucía, que no aguanto más aquí", dice Paco Abreu (@pacoabreug) en uno de sus vídeos. El joven andaluz reconoce que esas ganas de regresar a casa no son más que "pensamientos intrusivos", pero también admite que la adaptación no está siendo nada fácil: "Después de vivir en mi pueblo durante tanto tiempo, creo que vivir en Madrid al principio me va a costar un poco".

Entre los problemas con los que se ha encontrado, Paco apunta a la ausencia de rostros familiares o lugares a los que acudir diariamente. "Nada más llegar a Madrid me di cuenta de que no tengo a mi montealla, donde yo le digo a la Rocío: 'Rocío, buenos días', y ella me responde 'Paco, lo de siempre'", explica. Quizá esto se debe al gran cambio de vivir en un pueblo y trasladarse a una ciudad con más de 3,5 millones de habitantes.

"Soy de pueblo y necesito esa cercanía"

Paco reconoce que lo que más echa de menos es la familiaridad de su tierra: "Yo necesito ir por la calle e ir saludando a la gente. Entonces a mí, si me veis, por favor decirme: 'Paquito, ¿Qué pasa?' Yo voy a decir: 'Hasta luego, guapa', porque a mí me gusta esa cercanía del pueblo. Estas cosas yo las echo de menos". También habla de su fuerte vínculo con la familia, un factor decisivo en sus idas y venidas: "Cada vez que me voy de Ayamonte a mi madre le tienen que diagnosticar una nueva enfermedad. Y claro, aprovecho que me voy a Andalucía unos días por trabajo para estar con ella, que además es su cumple, y con mi familia, que es lo que más echo de menos".

Aun así, no todo es malo. El joven destaca que Madrid también supone una fuente de oportunidades para su futuro y que en verdad se alegra de haber vuelto a Madrid porque tiene muchas cosas que quiere cumplir. "Andalucía me recarga, pero aquí también quiero hacer mi vida, hasta encontrar un novio y sentar la cabeza", bromea. De esta forma, Paco ha conseguido explicar con humor el sentimiento de muchos jóvenes que se sienten solos.