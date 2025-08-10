Madrid apuesta por el senderismo urbano con la iniciativa "Entreparques"

Llega "Entreparques", la propuesta de rutas gratuitas de senderismo urbano para descubrir los parques de Madrid. Una iniciativa que recuerda la programación para agosto, que comienza este miércoles a las 18:30 horas con un recorrido entre Legazpi y el Hospital Doce de Octubre, entre otra lista de itinerarios.

Según ha publico el Ayuntamiento en la red social 'X', las reservas para las actividades y rutas se tienen que realizar a través del correo (proambiental@madrid.es) o del número de teléfono (91 547 8479). Cabe mencionar que el horario de atención telefónica será de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

Además, han indicado que todas las propuestas, de carácter gratuito, están dirigidas al público mayor de 18 años y que tendrán una duración aproximada de tres horas.

Calendario de rutas

Así, la primera de las rutas de senderismo urbano será la 'Ruta del agua: de Legazpi al Hospital Doce de Octubre', en la que se llevará a cabo un itinerario guiado de cinco kilómetros por diferentes puntos icono de la gestión del agua en la ciudad de Madrid.

Por otro lado, el domingo 24 se recorrerá el tramo de cinco kilómetros que separa Concha Espina y Plaza de Castilla, desde las nueve de la mañana, con la guía de un educador ambiental.

'Del Cerro del Tío Pío a la Ruta Escultórica de Palomeras' se podrá realizar el último viernes de agosto, también acompañados de un educador ambiental en una ruta de 6,2 kilómetros. La actividad comenzará a las 9.30 horas.

Finalmente, para completar esta programación de 'Entreparques', el domingo 7 de septiembre se repetirá la 'Ruta del agua: de Legazpi al Hospital Doce de Octubre', de nuevo, a las 18:30 horas.