Madrid convertirá los dibujos de los niños en su iluminación navideña

Los Reyes Magos cargando sus camellos con infinidad de regalos, ángeles sonrientes, el Portal de Belén, renos y muñecos de nieve con chistera iluminarán las calles de Madrid a partir de la imaginación de los vecinos más jóvenes de la ciudad, sus niños y niñas, y que han plasmado en dibujos. Martín (CEIP José Calvo Sotelo), Pablo (Nuestra Señora del Buen Consejo), Donatto (Capitán Cortés), Claudia (Nuestra Señora de Loreto), Lucía (Palomeras), Ámbar (Madres Concepcionistas), más dos alumnos de tercero de Primaria con síndrome de Down del colegio de Educación Especial María Corredentora verán sus dibujos transformados en luces navideñas que se encenderán el próximo sábado 22.

Sus dibujos hechos luz se podrán disfrutar en bombillas de colores entre las calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo, en el distrito Centro. "Me lo imagino divertido", explicaba Martín meses atrás. Ya tenía claro que irá a ver sus luces con su familia, igual que Ámbar, que quiere encontrárselas en la Plaza Mayor. Donatto ha apostado por un muñeco de nieve que representa la Navidad, que es "pasar tiempo juntos y jugar". En un principio eran seis los ganadores pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, les hizo una propuesta, incluir a los seleccionados del María Corredentora, a lo que todos contestaron con un 'sí' unánime. "Posiblemente van a ser las luces de Navidad más emocionantes que va a haber este año en la ciudad de Madrid", auguraba el alcalde, quien entregó en verano los premios de la segunda edición del concurso escolar de dibujo para el diseño de iluminación navideña, este año doblando participación, con 48 centros educativos. Los dibujos de alumnos de primero y segundo de Primaria se convertirán en luces de Navidad. "Esta iniciativa, que nos hace especial ilusión, permite que formen parte del alumbrado aquellos que son los protagonistas de la Navidad, nuestros niños y niñas", explicaba.

Los colegios han sido los encargados de seleccionar una propuesta por centro. De todas las propuestas se han elegido seis dibujos ganadores, más los dos del María Corredentora. El jurado ha valorado la originalidad en la expresión de las figuras y emociones relacionadas con la Navidad plasmadas en sus dibujos. Una vez seleccionadas las propuestas ganadoras, el equipo técnico de Obras y Equipamientos se ha encargado de transformar de la manera más fiel posible los dibujos o parte de ellos en elementos del alumbrado que la ciudad lucirá la próxima Navidad en varias calles. Además de los seis dibujos ganadores, el Ayuntamiento ha reconocido con una mención especial los dos dibujos enviados fuera de concurso por alumnos de tercero de Primaria con síndrome de Down del Colegio de Educación Especial María Corredentora. La propuesta también podrá verse en las calles de Madrid para demostrar que es "una ciudad abierta y acogedora, en la que todos tienen que disfrutar en igualdad de condiciones".