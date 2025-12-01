Madrid estrenará un sistema de pago “a final del día” que ajustará el precio del transporte al uso real

El Gobierno regional quiere que metro, autobuses y resto de redes funcionen con un sistema de pago mucho más flexible que el actual. La idea es sencilla: cada validación se vinculará a un perfil digital y, en lugar de cobrar en cada torno o validadora, el importe se calculará al cierre del día en función de los desplazamientos acumulados. Así, el viajero no tendrá que decidir de antemano si le compensa un billete sencillo, un bono de diez viajes o un título mensual.

Este modelo, anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, se enmarca en la renovación tecnológica del transporte madrileño y busca situar la red al nivel de grandes capitales como Londres o Singapur. La inversión prevista ronda los 40 millones de euros y el contrato tendrá una duración de diez años, lo que da una idea del calado de la transformación.

Cómo funcionará el nuevo "ticketing" inteligente

El sistema se basa en el llamado Account-Based Ticketing (emisión de tickets basada en cuentas), un esquema en el que los viajes ya no se cargan sobre un título físico concreto, sino sobre una cuenta en la nube asociada a cada usuario. Para validar, bastará con usar soportes cotidianos: una tarjeta bancaria sin contacto, un teléfono móvil o un código QR. La validación seguirá siendo necesaria para entrar, pero el cobro se hará después, cuando el sistema determine automáticamente qué combinación de tarifas resulta más ventajosa según los trayectos del día.

La Comunidad de Madrid defiende que este modelo reducirá fricciones en el día a día: se acabará la necesidad de recargar tarjetas o comprar títulos sueltos y será posible consultar, desde una misma plataforma, el historial de viajes, los cobros aplicados y los métodos de pago vinculados. Además, el funcionamiento en "segundo plano" permitirá introducir, en el futuro, abonos más personalizados y fórmulas híbridas adaptadas a distintos perfiles de usuario o a cambios demográficos.

El Consorcio Regional de Transportes prevé licitar el proyecto en varias fases, empezando por un concurso de ideas tecnológicas que sienten las bases del sistema. El verdadero reto, señalan los expertos, no será solo técnico, sino también cultural: los viajeros tendrán que acostumbrarse a que validar ya no significa pagar en ese momento y a que la factura final dependerá del uso real de la red a lo largo del día.

La digitalización del abono como paso previo

En paralelo, la Comunidad de Madrid avanza en la virtualización del Abono Transporte Personal, una pieza clave para preparar el terreno del nuevo modelo. El objetivo es que, antes de que termine 2025, cualquier usuario con un móvil Android compatible pueda acceder al Metro, a la EMT o a los interurbanos acercando el teléfono al lector, sin necesidad de llevar la clásica tarjeta física.

La gestión se realiza desde la app "Mi Tarjeta Transporte" y se apoya en la tecnología NFC y en Google Wallet. El abono se carga en el móvil, se controla desde el propio dispositivo y, por seguridad, solo puede estar activo en un soporte a la vez: si se usa la versión digital, la tarjeta plástica queda deshabilitada temporalmente.

Primero se probaron títulos de diez viajes y billetes turísticos; después se incorporó el abono mensual en una fase piloto con varios miles de usuarios. La integración con otros sistemas, como iOS o nuevas formas de pago, se plantea como el siguiente paso, y encaja con la lógica del Account-Based Ticketing:menos plástico, más gestión online y una relación distinta entre el viajero y el sistema de transporte.

Con la digitalización del abono casi completada y el despliegue del pago "a final del día" previsto para 2027, Madrid se encamina hacia un escenario en el que moverse en transporte público será, sobre el papel,más intuitivo y menos dependiente de títulos físicos. Un cambio silencioso, pero llamado a redefinir la manera en que la ciudad se desplaza.