Madrid da un mes a Moncloa para que atienda a los solicitantes de asilo de Barajas antes de ir a los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid da un plazo de un mes a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que atiendan a los solicitantes de asilo que se encuentran en recursos municipales antes de ir a los tribunales, ha anunciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en un comunicado.

Fue el pasado viernes cuando el Consistorio envió el requerimiento en el que instan "a que proporcionen acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional a todas las personas que actualmente han solicitado, ha sido o han manifestado esta intención y se encuentran en centros del Ayuntamiento de Madrid", ha explicado Fernández.

Este requerimiento da al Gobierno de España "un mes para cumplimiento de sus obligaciones" y, en el caso de que no lo haga, "el Ayuntamiento se verá obligado a la correspondiente demanda judicial".

"Hay que tener en cuenta que actualmente unas 400 personas ocupan recursos municipales destinados a emergencia social, lo que provoca que colapse el sistema de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Por eso exigimos al Gobierno de España que asuma sus competencias, reconocidas en el artículo 149 de la Constitución", las exclusivas del Estado en determinadas materias, como la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos, la nacionalidad, inmigración y extranjería, ha indicado.

Fernández ha insistido en que "el Ayuntamiento de Madrid ya se lo ha reiterado en diferentes reuniones al Ministerio de Migraciones, donde se ha reconocido que el sistema no funciona". El delegado ha acusado al Gobierno central de "no contestar" y "no realizar una buena gestión", para lo que ha puesto otros ejemplos "como el aeropuerto, con el apagón o en los trenes". "Ya está bien. El Gobierno se tiene que dedicar a gestionar y lo que no hace es eso", ha concluido José Fernández.

Respuesta del Ayuntamiento

"Pese a que la competencia de atención a los solicitantes de asilo es exclusiva del Gobierno, el Ayuntamiento, en el marco de la emergencia social, ofrece una respuesta temporal a estas personas en centros municipales hasta que los ministerios responsables tramitan la petición y los trasladan a sus propios recursos", ha detallado el área.

De esta forma, "el Consistorio evita que personas en situación de vulnerabilidad terminen en calle". El Ayuntamiento dispone de 630 plazas de emergencia social, de las cuales dedica en torno a 380 a la acogida temporal de solicitantes de asilo y de aquellos a los que ha sido denegada la protección internacional y están en un limbo administrativo. En la actualidad, se encuentran en diferentes fases del proceso unas 400 personas.

"Resulta flagrante que 105 tienen incluso plaza asignada en centros del Sistema de Acogida de Protección Internacional, pero siguen pendientes de salir de los recursos municipales rumbo a los estatales, lo cual evidencia la situación de colapso de estos últimos", han apostillado.

La estancia media de los solicitantes de asilo en centros municipales asciende a 131 días, con casos que alcanzan los 290. "El ritmo de acceso a los centros de protección internacional es inadmisible, con meses como enero en los que solo realizaron nueve derivaciones de personas alojadas en centros municipales. La consecuencia es clara: si el Gobierno no tramita más salidas el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas", han advertido.