El tiempo para hoy en Madrid: alerta por una masa de aire africano

La Comunidad de Madrid mantiene activo este martes el aviso a la población ante la presencia de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en suspensión que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables. Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante esta jornada podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 10 y 50 microgramos/metro cúbico.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en suspensión, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables. En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112. Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.