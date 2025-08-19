Madrid: un agosto lleno de obras... y cortes de tráfico

En agosto, Madrid cierra para algunas cosas, pero se mantiene abierta para otras. En lo que respecta a las obras, la capital está abierta de par en par. Es uno de los «clásicos» veraniegos: aprovechar la poca afluencia de los madrileños para avanzar en los trabajos. Sin embargo, en esta ocasión, las obras van mucho más allá de la habitual «chapa y pintura» estival. Este agosto de 2025 se está aprovechando para acelerar algunos de los proyectos de transformación urbana más importantes de los últimos años. Y con ellos, vienen las inevitables afecciones al tráfico. Algunas serán sólo durante este mes; otras, nos acompañarán, por lo menos, hasta finales de año.

Dos soterramientos

Los madrileños ya nos hemos familiarizado con el soterramiento de la A-5. Ahora, le toca el turno al de la Castellana: 675 metros entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30.

La segunda fase de estos trabajos comenzó el pasado 4 de agosto y finalizará previsiblemente en diciembre de 2026. Es en esta fase actual en la que se van a registrar las mayores incidencias de tráfico: los carriles centrales del Paseo de la Castellana quedan cortados en ambos sentidos de circulación, entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte. Mientras, en la vía de servicio lateral del Paseo de la Castellana (fincas impares en sentido norte-sur) se mantienen dos carriles. En cuanto a la vía de servicio lateral de la Castellana (margen de las fincas pares en sentido sur-norte) se encuentran habilitados tres carriles de uso general y un carril bus con salida al Nudo Norte.

En lo que respecta al soterramiento de la A-5, poco a poco se van sumando novedades. La última, el pasado 7 de agosto, con la puesta en marcha de un nuevo desvío de tráfico en la zona sur, desde Sanchorreja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán. De esta forma, queda cortado, de forma ya permanente, el paso inferior existente tanto para el paso peatonal como para el tráfico.

Como alternativa, explican desde el Ayuntamiento, los vehículos podrán cruzar del barrio de Lucero al de Batán y acceder a la A-5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villagarcía. En lo que respecta al itinerario peatonal también se verá afectado al cortarse el paso inferior. La mejor alternativa, el servicio especial de la EMT de los barrios de Batán y Lucero.

Previamente, también en agosto, se cortó el paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal, que enlaza con el desvío al Parque de Atracciones. Un corte motivado por los trabajos de construcción del nuevo bypass del Parque de Atracciones, que se abrirá en el mes de septiembre.

Por último, y hasta el 30 agosto, queda cerrado el túnel de la avenida de Portugal y M-30 en sentido entrada a la ciudad, desde la A-5. El tráfico en dirección Madrid se desviará por el Paseo de Extremadura, para poder acceder de nuevo a la M-30 por los túneles en la avenida del Manzanares y, en superficie, por la avenida de Valladolid hasta el puente de los Franceses. Sí se mantendrá abierta la salida desde los túneles de M-30 a la A-5 en sentido Badajoz.

Cubrimiento de Ventas

Las incidencias del proyecto de Parque Ventas –una plataforma verde de 17.000 metros cuadrados de superficie y 200 metros de longitud sobre la M-30– serán menores. En todo caso, hay varias a tener en cuenta, especialmente en horario nocturno.

En lo que se refiere a la calzada de la M-30, en horario de 0:00 a 6:00 horas, se cerrarán al tráfico los tres carriles de circulación de la vía en sentido norte a la altura del Puente de Ventas.

Además, y hasta finales de este agosto, están previstos los trabajos en las calles Marqués de Mondéjar, Alejandro González y Plaza de la América Española, aprovechando las vacaciones escolares. La calle Mondéjar se encontrará cortada a la circulación entre la Plaza de América Española y Bocángel, pudiendo desviarse alternativamente el tráfico por las calles Sancho Dávila, Demetrio Sánchez y Bocángel. Del mismo modo, se cerrará al tráfico un carril de circulación en la Plaza América Española.

Obras en el Metro

Las obras para la automatización de la Línea 6 dejan sin servicio, hasta el próximo 5 de septiembre, el arco oeste de la línea: entre Moncloa y Méndez Álvaro. Una molestia que, por el momento, se está paliando con servicios sustitutivos de autobuses y la ampliación de algunas líneas.

Sin embargo, también hay afecciones en las calzadas que afectan a varios distritos. En Arganzuela, se ocuparán carriles de las calles Bronce y Romero Robledo; en Latina, en la calle Alhambra; en Carabanchel, en las calles Alfaro y Valle del Oro; y en Usera, en la calle Gabriel Usera.

La segunda fase de los trabajos transcurrirá desde el 6 de septiembre al 31 diciembre, afectando al tramo este, de Moncloa a Legazpi. La estación de Arganzuela-Planetario permanecerá cerrada hasta el 31 de diciembre para coordinar las labores previstas.

Más «veterana» es la obra de la ampliación de la línea 11 de Metro, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Han transcurrido dos años desde que comenzaran unos trabajos que, se espera, concluyan en 2027. Durante la fase actual, y desde la plaza de Mariano de Cavia, queda restringido el acceso de vehículos al Paseo Reina Cristina. De hecho sólo pueden circular por la zona Paseo Reina Cristina-Paseo Infanta Isabel, con sentido hacia Plaza del Emperador Carlos V, los residentes en el barrio de Jerónimos, además de VTC, vehículos de carga y descarga y emergencias. Los demás conductores serán desviados por el recorrido alternativo avenida Menéndez Pelayo-avenida Ciudad de Barcelona.