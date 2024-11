Un Madrid oculto entre historia y curiosidades

No es de extrañar detenerse en el centro de la Plaza Mayor un fin de semana y encontrar numerosas banderas de colores o paraguas que signifiquen que en ese punto hay un free tour. Tampoco es raro que uno de ellos sea José Moreno-Aurioles, especializado en Historia Contemporánea y fundador de Rutas Kilómetro 0. Sin embargo, si nos acercamos a sus rutas sí que podemos observar algo diferente, y es que sus solicitantes son, en mayoría, madrileños, y sus destinos despiertan curiosidades de la ciudad que no son fácilmente localizables en otras visitas.

Más allá de las clásicas explicaciones del Madrid de los Austrias o de los Borbones, o el paisaje contemplado en El Retiro, en Rutas Kilómetro 0 José Moreno-Aurioles busca dar un paso más y que esta actividad no solo sea un plan para turistas sino también para que los vecinos y vecinas descubran hitos, leyendas y tradiciones que seguro no todos conocían de la ciudad donde viven.

En Kilómetro 0 podemos hacer un viaje en el tiempo desde la estación de Chamartín, descubrir que el primer coche eléctrico de Madrid fue chamberilero o el patrimonio hidráulico de la ciudad. LA RAZÓN, por su parte, ha caminado por el pasado de un «Madrid en guerra» y ha recogido algunas de sus paradas.

La mujer y sus derechos

¿Sabían que el «¿No pasarán» no es originario de Dolores Ibarruri, La Pasionaria? En la Plaza Mayor, punto de partida de este recorrido, se popularizó el «No pasarán» como un lema internacional en español, cuando su origen real fue francés, concretamente en la batalla de Verdún, durante la Primera Guerra Mundial. La cuna de este lema fue acuñado por el general francés Robert Nivell. Sin embargo, la frase que queda hoy día recordada se remontó al discurso de Dolores Ibarruri en la Puerta del Sol, muy poco después de la sublevación en África. En este contexto, José Moreno-Aurioles quiere iniciar la ruta destacando el papel de la mujer en el pasado periodo bélico. «Podemos mencionar a mujeres muy relevantes de aquella época que lucharon por la igualdad, como las anónimas milicianas, o también hablar de cómo las mujeres pertenecientes al bando republicano alcanzaron un papel importante, que no predominante», explica.

Entrevista con el guía turístico José Moreno, fundador de Rutas Kilómetro 0. © Alberto R. Roldán / Diario La Alberto R. Roldán Fotógrafos

Escuchamos nombres como Federica Montseny, la madre del anarquismo español y primera mujer en alcanzar el cargo de ministra en la Europa Occidental. «En aquel entonces, hubo un intento de apertura de puertas para una sociedad igualitaria. Sin embargo, quedó empañado por la propaganda que relacionaba a la mujer con enfermedades venéreas, se les acusaba de prostitución o se les pedía que volvieran a la retaguardia porque hacían falta en la casa, en las fábricas y en el campo», explica.

Centro de salud con ascensor

¿Sabían que se ha encontrado el primer ascensor en un centro de salud en Madrid? «Esta parada es un regalo que me hago a mí mismo, porque es un edificio que siempre me ha gustado mucho». Así inicia José Moreno-Aurioles la explicación de otra de las paradas de la ruta «Madrid en guerra». Se trata del Centro Joven Madrid Salud, en la calle Navas de Tolosa, 10.

Si hablamos de vivir en guerra también hace falta mencionar las enfermedades y todas las consecuencias nefastas que esta acarrea. Sin embargo, «en España no hubo epidemias como tal durante el periodo bélico, a diferencia de otros vecinos europeos. Y tampoco en la España franquista». No obstante, en España ocurrió, por un lado, la guerra y el hambre, y tiempo después durante la posguerra llegaron las enfermedades. «Normalmente estas tres cosas se dan juntas», indica el experto. «Quizá no hay estudios suficientes o adecuados sobre este periodo bélico y de enfermedades. Pero tras la guerra, las enfermedades destacadas tenían que ver con déficits nutricionales, como la pelagra o el síndrome de Vallecas, un síndrome carencial de vitaminas».

Centro de Salud Joven. David Jar David Jar Fotógrafos

Además, José Moreno-Aurioles revela la existencia de un estudio encargado por el ex presidente del Gobierno, José Negrín, en el que se apunta a una media de 700 calorías diarias para los niños en el Madrid de la guerra, una cifra muy por debajo al mínimo recomendado. «Evidentemente un problema nutricional había, otra cosa son sus consecuencias y cuándo se percibieron», añade el guía.

En cuanto al edificio, cuya decoración se retrotrae al art Nouveau, es público. Pero lo es debido a la donación testamentaria de Josefa Artida, una mujer enterrada en el cementerio de San Isidro. «Josefa Artida dejó este legado con la condición de que se hiciera una casa de socorro, y se hizo. Estamos hablando de que se trataba de un momento en el que se dieron muchos avances médicos en la ciudad de Madrid, sobre todo en la ampliación de centros de salud, hospitales o instituciones de vacunación. En este caso, este lugar tuvo la particularidad de que fue el primero con ascensor». Actualmente no se conserva nada más que el hueco con su rejería.

Iglesia y librería de San Ginés

¿Sabían que hay una librería desde hace siglos en la Iglesia de San Ginés? En este punto se menciona a Leocadio Lobo, párroco de San Ginés y su historia durante la guerra civil. Pero antes, hay que saber que de San Ginés se destaca algo muy especial que sigue vigente hoy día: una librería.

Parroquia de San Gines. David Jar David Jar Fotógrafos

Se trata de una Iglesia del siglo XIII de arrabal que empezó siendo muy pobre, ubicada en barrios extramuros de la ciudad, pero que, siglos después, concretamente en el siglo XVII, se construyó una nueva, de aparejo toledano combinando ladrillo y piedra, sólida y ya ubicada centro de la ciudad, que trajo consigo una librería. «En aquella época los libros no eran para cualquiera, solamente estaban destinados a gente con cierta educación y posibles. Que tengamos esta librería abierta al público todavía funcionando revela que nos hallamos en un entorno que apostó por la cultura, y que también contó con cierto poder adquisitivo para poder hacerlo, lo vemos aquí o en los alrededores de la calle de Los Libreros, por Callao».