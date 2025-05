Un mapa para perderse entre viñedos: la web que agrupa las bodegas de España

Después de la pandemia, Daniel Díaz Kruik quiso cambiar de aires. El joven de 29 años, del municipio de Cerceda, voló hasta Tenerife tras terminar sus estudios de Turismo. Allí trató de hacerse un hueco en el sector hotelero pero la situación se complicó: mucha gente en ERTE, pocos nuevos contratos. Andrés Díaz Vega (Madrid, 1966), su padre, se dedicaba entre otras cosas a editar revistas del mundo vitivinícola, y comenzaron a trabajar juntos. Unieron lo que cada uno sabía mejor para, en julio de 2022, crear Enoturismo Spain: un sitio web que agrupa unas 250 bodegas de vino de todo el territorio español. Tratan de hacer accesible la búsqueda al cliente y abrir el abanico a regiones no tan conocidas que producen buenos vinos o a bodegas que no cuentan con tanto reconocimiento. «Somos la única plataforma de búsqueda de bodegas de España. No hay otra porque el resto siempre te van a cobrar una comisión: tanto al turista como a la bodega.», asegura Andrés.

Una vista de la pantalla principal de la web de Enoturismo Spain. Jesús G. Feria Fotógrafos

En Tenerife, Daniel se fijó un modelo de negocio local: un portal que unificaba la oferta de experiencias turísticas, desde senderismo hasta alquiler de motos de agua. Vio que al viajero eso le gustaba. Y lo adaptó: «Se nos ocurrió sacar un buscador de bodegas y experiencias de enoturismo porque no había nada de eso. Nos dimos cuenta de que no había ninguna página que agrupase a todas las regiones vitivinícolas de España», cuenta Daniel en su casa en Cerceda. «Además, existen páginas pero de las principales regiones vitivinícolas como la Rioja, Ribera, el Penedés…, pero para el resto de España, que hay muchísimas bodegas, no había una oferta bien definida».

Sin embargo, ese modelo en el que se inspiró tenía comisiones. Y pensó: «Si sé que puedo no pagar una comisión, intento no pagarla». Entonces se le ocurrió darle una vuelta. Implantaron un sistema que no funciona a través de comisiones, sino por una suscripción anual que las bodegas pagan a Enoturismo Spain. El resto de modelos de páginas parecidas funcionan mediante comisión. «Todos esos paquetes de todas esas agencia que se dedican a hacer eso cobran una comisión. Y nosotros quisimos desvincularnos de ese modelo de negocio. Es decir, no vamos a cobrar comisión ni al turista ni a la bodega», explican. Es una suscripción básica de 175 euros anuales, aunque existe la manera de que algunas bodegas paguen algo más para algún caso concreto: por ejemplo, para salir entre los primeros resultados cuando un usuario busca bodegas en una zona específica. Además, Enoturismo Spain tiene previsto habilitar una sección «premium» para bodegas que quieran ofrecer productos o experiencias más exclusivas. «Estas no son las experiencias de 10 o 15 €, sino aquellas que pueden costar 80, 100, 150 € o más, como un maridaje con un chef Estrella Michelin». Esta suscripción será un poco más alta.

«Todas las bodegas son igual de importantes para nosotros»

Al final, según explican los creadores, de lo que se trata es de no premiar a unas por encima de otras. «Todas las bodegas son igual de importantes para nosotros», dice Daniel. «Si te fijas, este tipo de portales (que ofrecen experiencias con bodegas) tienen las bodegas más importantes o con productos enoturísticos muy bien definidos, con precios altos, porque van a poder llevarse una comisión un poco más elevada». Pero según Daniel, la realidad del enoturismo en España es que las visitas acompañadas de una cata o un pequeño aperitivo están entre los 20, 15 o 12 euros. «Tener que comisionar sobre eso o imputárselo al cliente o a la bodega. Al final son cantidades que te hacen a lo mejor descartar esas bodegas más pequeñas por las grandes, que te van a generar un beneficio mayor.», dice.

Por tanto, para ellos es una línea roja el modelo sin comisiones. Incluso algunas bodegas importantes los han llamado porque les interesa la página, pero han tenido que declinar sus propuestas porque querían funcionar a través de comisiones. «Al final, tú quieres favorecer al que te da comisiones. Si una bodega me va a pagar por comisión, voy a intentar que esa bodega esté lo más alto posible», dice Daniel.

Antes de crear su web, explican, muchas personas contrataban experiencias sin saber exactamente a qué bodega iban. «Las páginas o aplicaciones de intermediación te ofrecen un paquete de enoturismo. Y tú muchas veces no conoces ni el nombre de la bodega: te ofrecen una visita guiada a bodega, más comida y a lo mejor más alojamiento. Y tú lo contratas y sabes que está en Ribero del Duero. Pero no tienes una oferta global… Queríamos que fuera algo más concreto: Pues, por ejemplo, me voy a Valladolid y tengo todo el listado de bodegas que hay allí».

Por ello, el sitio web de Enoturismo Spain es un plano del territorio nacional -excepto Ceuta y Melilla- por el que te puedes mover e ir pinchando en las bodegas registradas. «Nuestra idea fue crear un mapa de España con todas las bodegas visitables». Por ahora, calculan que cuenta con más de 250 bodegas. «En 2026 terminaremos con 400 bodegas», estima Andrés. «La ventaja es que el 85% de las bodegas que tenemos las hemos analizado nosotros y nos hemos puesto en contacto nosotros con ellas».

Sin embargo, no buscan llegar al máximo número posible de bodegas. La razón principal es para evitar que las zonas se «saturen». Daniel explica que si un turista entra en su web y ve un listado de 70 bodegas para visitar en una zona como La Rioja, incluso con los filtros, el listado sigue siendo muy grande. «Al final no le estás haciendo un favor porque no le están facilitando el hecho de ir a visitar bodegas. El objetivo es dar servicio al usuario y hacerle la búsqueda más manejable y útil. En lugar de tenerlas todas, buscan tener una representación significativa en determinadas regiones. Además, buscan incluir tanto bodegas grandes e industriales como bodegas pequeñas y familiares para ofrecer una diversidad de experiencias al enoturista, ya que saben que un turista que visita una bodega a menudo visita otra el mismo día.

Otro de los puntos tan importantes para ellos es tener la página en cinco idiomas: el castellano, el inglés, el francés, el neerlandés y el alemán. «No había una oferta para el turista extranjero. Había muchas páginas en toda España que lo que hacen es agrupar la oferta para el turismo nacional». Según el informe que presentan a todas las bodegas que están suscritas a Enoturismo Spain, que lo presentaron hace un mes, más de un 30% de las visitas se producen desde fuera. En primer lugar es Estados Unidos, que tiene un interés muy grande. Seguido de Países Bajos, luego les sigue Francia.

El enoturismo en España

Tanto Andrés como Daniel coinciden en que después de la pandemia, hubo un . «Mucha gente buscó hacer turismo al aire libre y que no estuviera masificado. El enoturismo te permite eso», afirma Daniel. De hecho, 2023 experimentó un +18,2% de visitantes respecto a 2022, y se consolidó la recuperación completa del enoturismo tras la pandemia. Este repunte también se reflejó en el impacto económico: más de 102 millones de euros generados en 2023 por las visitas a bodegas y museos, superando incluso las cifras monetarias de 2019, según datos de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

Además, el sector ha evolucionado mucho y se ha profesionalizado –hay muy buenos enólogos en España, considera Andrés. «Ahora hay bodegas que están apostando por hacer productos enoturísticos muy interesantes. Ya no solo se limita a visitar el viñedo, visitar la bodega y realizar una cata. Ahora: puedes visitar el viñedo en un 4x4, visita guiada a bodega con visita al museo o a una sala de aromas; también taller de cata o pasando por una experiencia de yoga entre viñedos. Funciona de maravilla. Se hacen catas a ciegas; una cata y pintura con vino…».

«Siempre lo digo: es un ejemplo de turismo sostenible en toda regla. Porque promueves la cultura local a través del vino, al final del vino tiene siglos de historia. Cuando vas a un destino, como puede ser La Rioja, el vino te cuenta una historia. Te cuenta la historia de cómo vivía esa gente, de cómo se hacía el vino –muchos siguen haciéndolo igual, muchos han adaptado un poco.». Y añade Daniel: «Y creo que en este momento muchas bodegas repiten ese equilibrio entre modernidad y tradición.