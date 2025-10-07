Mickey lleva la magia Disney y saca una sonrisa a los niños del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid

Si hay algo que Disney sabe hacer como nadie es inundar con su magia todo lo que toca. Y qué mejor sitio para insuflar toda su maravillosa energía positiva que un hospital infantil, tan necesitado muchas veces de sonrisas, carcajadas e ilusión. Precisamente todo lo que la factoría Disney es capaz de contagiar con sus personajes y sus historias.

El embajador de Disney y Mickey Mouse visitan el hospital infantil Niño Jesús @Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Eso es lo que sucedió este martes en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Los pacientes –y sus familiares–, así como los trabajadores del centro pediátrico, uno de los de referencia de la región, disfrutaron de lo lindo con una visita inesperada, la de Mickey Mouse, que sacó sonrisas a raudales a los niños allí ingresados.

El ratón más famoso del mundo llegó al Niño Jesús acompañado además de un «escolta» de primera: José Alfaro, actual Embajador de Disneyland Paris, el parque temático más visitado de Europa. El albaceteño ostenta el cargo de Embajador de Disneyland Paris desde enero de 2024 y lo continuará desempeñando hasta enero de 2026. Esta figura, creada por el propio Walt Disney, nació hace 60 años como un proyecto para representar a todos sus empleados como portavoces oficiales de los complejos que Disney tiene por todo el mundo.

De esta forma, los niños hospitalizados pudieron conocer de primera mano al personaje más icónico de Disney y disfrutar junto con él y el embajador castellano-manchego de una jornada llena de momentos inolvidables. En este sentido, desde 1992 –el año de su apertura en la capital francesa–, los personajes de Disneyland Paris han visitado a más de 40.000 niños ingresados en hospitales de toda Europa. De hecho, Mickey Mouse y José Alfaro ya estuvieron el pasado lunes en la planta pediátrica del Hospital de Albacete.