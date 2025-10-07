El exceso de material de obra en una zona inadecuada, origen del derrumbe en el edificio de Ópera

El sobrepeso en el edificio de una importante cantidad de material de obra en una zona inadecuada provocó el derrumbe parcial del edificio en obras de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital madrileña, que ha causado tres heridos y cuatro desaparecidos. Al parecer, el acopio de material se produjo el pasado viernes, pero no ha sido hoy, sobre las 13:00 horas, cuando se ha producido el desplome de parte del forjado interior del edificio en rehabilitación para convertirse en hotel de cuatro estrellas, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes bien informadas.

Los sanitarios han atendido a tres obreros, uno de los cuales ha sido trasladado a un hospital con fractura de pierna con un pronóstico "menos grave", ha precisado Emergencias Madrid, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Estos operarios han sido atendidos en el lugar por psicólogos debido al shock sufrido. Mientras, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid llevan buscando a los desaparecidos con los perros de rescate. Según ha informado Emergencias Madrid, en la búsqueda participan perros de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate de España (UCR).