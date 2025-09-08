El bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá será aprobado la semana que viene

El Ayuntamiento de Madrid aprobará la semana que viene el inicio de las obras del boulevard peatonal que unirá la Puerta de Alcalá con la fuente de Cibeles, según anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Debate sobre el estado de la Ciudad.

El proyecto del boulevard, según se anunció hace más de un año, va a reducir los carriles de circulación para coches a dos en ambas direcciones. Actualmente cuentan con 4 en dirección a Plaza Cibeles y con 3 en dirección Puerta de Alcalá. Como consecuencia, este espacio que anteriormente ocupaban los carriles para el tráfico rodado dará lugar a la mediana que se convierte en un bulevar central, de 7,5 metros, bordeado de árboles y plantas y una zona de paseo para peatones, informa Servimedia.

También confirmó que antes de que acabe esta legislatura va a estar aprobado inicialmente el Plan Estratégico municipal que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de la capital, y que ha contado con "más de 800 expertos de todas las universidades públicas y privadas de la ciudad de Madrid, los distintos colegios profesionales y el conjunto de la sociedad civil" para trabajar en "la generación del mejor Madrid del futuro".