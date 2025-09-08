¿Cuál es la mejor ciudad para vivir: Madrid o Barcelona? Una mexicana dicta sentencia

Jessica, también conocida como @jessicamce en la plataforma TikTok, es una joven creadora de contenido de origen mexicano dedicada a realizar publicaciones sobre diseño gráfico y visual, sobre branding personal (marca personal en redes básicamente), sobre su estilo de vida, donde tienen un pequeño espacio sus rutinas como runner, entre muchos otros. No obstante, el vídeo que ahora interesa es el que ha considerado como "el más polémico" de su perfil".

Esto se debe a que ha ofrecido su veredicto final sobre cuál de las dos ciudades, entre Madrid y Barcelona, es mejor para vivir. Lo cierto es que la intención de este testimonio no es para nada "tirar hate a una u otra ni para abrir un pleito entre españolitos y catalanes", especifica. La principal razón que la ha movido a alzar la voz ha sido que muy habitualmente "me preguntan constantemente qué ciudad es mejor para ir a estudiar o cuál me gusta más".

Tratando de ser lo más objetiva posible, esta creadora ha aportado las siguientes declaraciones: "Tienen que saber que ambas ciudades me gustan mucho, pero considero que una muy superior a la otra y les voy a decir por qué". En primera instancia, ella necesitaba mudarse a España para estudiar y su primera opción fue Barcelona. De hecho, ella misma quería Barcelona "porque era fan del Barça y de Messi. Además, la persona que más admiro en el mundo es Gaudí y Barcelona tiene muchísima influencia de él", detalla.

"Madrid es mucho más segura que Barcelona"

Tras ofrecer esta descripción de la Ciudad Condal, Jessica aclara que Madrid le parece mucho mejor y comienza a explicar las razones de ello. "Para empezar, porque es una ciudad mucho más segura. Barcelona ahorita es una de las ciudades más peligrosas de Europa", inicia. Sentencia también que "te pueden robar en la calle" o que te pueden asaltar quitándote algo en concreto, como el bolso. También arroja que "he escuchado varias historias de terror", pero no ofrece detalles de ninguna.

Según esta mexicana, "en En Madrid puedes estar a las tres de la mañana caminando tú sola siendo mujer, con un teléfono en la mano diciendo róbame y no te va a pasar nada. A ver, claro que puede pasar pero es muy raro". Con esta explicación concluye la primera razón y se da pie a la segunda, la cual tiene que ver con el mantenimiento urbanístico de ambos destinos. "Madrid es mucho más limpia. Barcelona, aunque es muy bonita y tiene una arquitectura impresionante, muchas veces se ve sucia", expresa.

"En Barcelona se nota mucho el caos en la carretera y entre las personas"

Llega a asegurar que en la capital catalana se siente el caos, pero lo maquilla con una cualidad que la hace muy competitiva en relación a Madrid. "Algo que tiene muy a favor es que tiene playa", dice mientras que define a los ciudadanos de ambos destinos. "La gente en Barcelona es más hippie, más de playa, y los de Madrid tienen mejor estilo, son más elegantes", describe.

Como era de esperar en estas comparaciones, el transporte público también ha tenido su espacio en esta opinión. "Madrid, por mucho, es de los lugares con el mejor transporte público del mundo", explica mientras que no dice nada del de Barcelona. Lo que sí que dice de esta ciudad es que, en comparación con la capital de España, el sistema de señales en las calles deja mucho que desear, ya que "en Barcelona se nota mucho el caos en la carretera y entre las personas".

"Amo Barcelona pero termino eligiendo Madrid para vivir"

Haciendo ahora énfasis en cómo es la actitud de los residentes de cada ciudad, Jessica dice lo siguiente: "El madrileño en general es muy simpático pero tiene fama de ser de capital, y los catalanes quieren ser autónomos cada tres minutos y, cuando ya lo son, quieren dejar de serlo... y bueno, esta constante guerra". Por supuesto, el coste de vida tenía que ser, por lo menos, mencionado, y la respuesta también ha sido muy clara. "Me pareció más caro Barcelona. Te ven como turista e intentan cobrarte las cosas más caras", asegura.

Finalmente, esta mexicana también habla de las escuelas, las cuales son "muy buenas en ambos lugares pero he visto mejores opciones en Madrid". Tras todas estas explicaciones, Jessica vuelve a anunciar que su primera opción fue Barcelona pero que terminó mudándose a Madrid y le acabó pareciendo increíble. De nuevo, reitera en la idea de que "no me malentiendan, yo amo Barcelona por el simple hecho de que tienen a Gaudí. Cuando vaya a España, aunque ya haya ido muchas veces, seguiré yendo a Barcelona, pero en Madrid viviría". Con estas palabras, el vídeo llega a su fin.