La OCU lo confirma: estos son los barrios más baratos para vivir de alquiler en Madrid

En 2025, el alquiler ha alcanzado máximos históricos en España, lo que dificulta aún más la búsqueda de vivienda. Esta subida es más exagerada que la de los salarios, lo que complica acceder a un alquiler o hipoteca. La situación ha llevado a muchas familias a buscar alternativas más asequibles sin renunciar a la cercanía con el centro.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que los jóvenes necesitan más del 30% de sus ingresos para pagar el alquiler en Madrid y Barcelona, sin tener en cuenta los gastos básicos para vivir. Con el fin de simplificar la búsqueda, la OCU ha analizado 114 barrios de Madrid para encontrar la zona más asequible para vivir de alquiler.

El mejor barrio para alquilar en Madrid

Tras analizar los barrios madrileños, OCU ha calculado el precio medio para una vivienda de 90 metros cuadrados construidos, "en buen estado y con ascensor". Según su análisis, hay hasta siete barrios que cumplen esas directrices. "El barrio más barato de Madrid es Pavones, en el distrito de Moratalaz, con una renta mensual media de 810 €/mes para el citado piso", señala.

La mayoría de ellos son barrios en el distrito sur y sureste que apenas recibe atención turística, pero si que muestra una alta densidad de vivienda. En la lista, la OCU sitúa estos seis barrios detrás de Pavones:

San Andrés (Villaverde) con 815 euros/mes

Los Rosales (Villaverde) con 884 euros/mes

Orcasitas (Usera) con 885 euros/mes

Zofio (Usera) con 900 euros/mes

Casco histórico de Vallecas con 947 euros/mes

San Fermín (Usera) con 976 euros/mes

Fontarrón (Moratalaz) con 1.027 euros/mes

Puerta Bonita (Carabanchel) con 1.028 euros/mes

Cómo es vivir en Moratalaz

Moratalaz es el distrito número 14 de los 21 totales que conforma Madrid. Se desarrolló a mediados de los años 50 y, en tiempo récord, se ha convertido en una zona residencial, moderna y próspera del norte de Madrid. Es un barrio que cuenta con numerosas zonas verdes, como el parque de la Cuña Verde de O’Donnell. Además, cuenta con extensas avenidas repletas de pubs, bares de tapas, asadores y centros comerciales que ofrecen acceso a servicios básicos.

Con unos 95.000 habitantes, según datos del INE, cuenta con varias paradas de metro ubicadas en la línea 9: Estrella, Vinateros, Artilleros o Pavones, así como autobuses de la EMT de las líneas 20, 30, 32, 71 y 100, entre otras. Teniendo en cuenta todos los servicios que ofrece y su cercanía con el centro, Moratalaz es la opción más llamativa para seguir viviendo en Madrid de la forma más barata posible.