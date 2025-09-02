Ni junio ni septiembre: este es el mejor mes para encontrar piso de alquiler más barato en Madrid

Cuando acaba el verano, los españoles vuelven a la rutina, normalmente a principios de septiembre. Este mes también se consolida como uno de los mayores momentos del año donde se busca alquileres en las diferentes ciudades del país. Ante la alta demanda, sobre todo de jóvenes, muchos se cuestionan cuándo son los mejores meses para realizar la búsqueda y no caer en un pozo sin fondo.

En los últimos años, la dinámica del mercado madrileño ha cambiado. Aunque es cierto que en verano, especialmente en junio, suelen liberarse más pisos por la marcha de estudiantes, en septiembre se genera una competencia feroz y elevación de los precios. Sin embargo, podría haber un mes "intermedio" que combine la oferta sin la alta presión de la demanda.

El mes para encontrar piso de alquiler

La creencia popular suele situar a septiembre como el mes clave para encontrar piso en Madrid: abundan las ofertas, hay movimiento en el mercado y parece el momento ideal para dar con una vivienda. Sin embargo, esa abundancia tiene un coste: un incremento de la competencia y con ello, precios más altos. Si lo que se busca es tranquilidad, mayor margen para negociar y menos presión, los meses de enero, febrero y marzo pueden ser una alternativa más ventajosa.

Tras el periodo navideño, muchas personas posponen sus mudanzas, lo que reduce la competencia y deja a los propietarios más dispuestos a cerrar acuerdos rápidos. Además, los precios suelen mantenerse más estables, sin la especulación típica del mes de septiembre. Aun así, hay que tener en cuenta que la oferta es más limitada, ya que no coinciden con el periodo de vencimiento de contratos.

En cuanto a los meses menos recomendables, julio y diciembre suelen ser los más complicados. En julio, la mayoría de contratos están a punto de finalizar en agosto y la oferta es escasa y por otro lado, en diciembre la actividad inmobiliaria baja por las fiestas y las mudanzas se evitan por cuestiones prácticas.

Precio medio del alquiler en Madrid

El mercado de alquiler en Madrid se mantiene entre los más caros de toda España. Para agosto de 2025, Idealista cifra la media en 22,2 euros/m², con una subida del 0,8% en solo un mes y casi un 12% respecto a hace un año. Esta escalada no es reciente: desde 2010, el precio medio en Madrid se ha disparado, pasando de alrededor de 11 euros a más de 20 euros por metro cuadrado en 2025.

No existe un periodo del año en el que alquilar un piso sea significativamente más barato. Los precios se mantienen bastante estables a lo largo de la temporada, con ligeras bajadas pero sin grandes variaciones. Ante esta situación, muchos propietarios se aprovechan de la escasez de vivienda para manejar los inmuebles a su conveniencia.