Óscar López sobreactúa con los argumentos de Moncloa para atacar a Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ignoró a Óscar López tras la retahíla de calificativos utilizados contra ella y su Gobierno el día de la presentación de la candidatura del ministro. El enviado por Pedro Sánchez a Madrid tiró de argumentario oficial y reprodujo uno a uno los calificativos que vienen repitiendo desde Moncloa y Ferraz. El Ejecutivo madrileño es «el mal» y Madrid «el epicentro de un modelo de la peor política, de la corrupción, la mentira y el bulo».

El candidato a la secretaria general del PSOE en Madrid no se salió una coma de lo establecido. Si se trata de Ayuso, los términos tienen que sonar más gruesos, a tenor del tono y las palabras utilizadas por el redimido de Sánchez para acabar con la líder del PP en Madrid. Así lo manifestó la propia Ayuso antes de la puesta de largo del candidato. «Es el que se deja siempre», dijo.

El «paracaidista» aterrizó en la Asamblea de Madrid el mismo día que se debatían las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2025, un día en el que los portavoces comparecen para defender las posiciones de sus partidos en torno a las cuentas del Ejecutivo. El dimitido Juan Lobato fue relegado a la segunda fila y el ministro para la Transformación Digital y Función Pública quiso convertirse en protagonista cargando contra Ayuso. Su regocijo era tal que advirtió. «Nos vamos a divertir».

La dirigente popular no le respondió. Contaba con que ese día no había sesión de control al Gobierno y la defensa de los presupuestos recaía sobre su consejera Rocío Albert. López se quedó sin su anhelada respuesta para ponerse la medalla de la primera y más sonada trifulca, sobre todo, después de la performance que su compañero de partido y aspirante, Francisco Martín, organizó en la celebración de la Constitución en Sol.

El delegado del Gobierno dispuso un discurso paralelo. Tras los «mítines» de otros años, la Comunidad no lo dejó hablar y él lo montó en la Galería de las Colecciones Reales. El año pasado, la nota la dio el equipo de protocolo del ministro Félix Bolaños intentando colarlo en la tribuna de autoridades y esta semana, Martin no ha querido ser menos. Pasar inadvertido contra Ayuso penaliza en Moncloa y Ferraz. El delegado es uno de los que más carga contra ella. «No tenemos un delegado del Gobierno sino un comisario del sanchismo», lamentó el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García, después de que Martín acusara a la popular de «silenciar» al Gobierno de Sánchez.

Al hasta ahora líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, le ha pasado factura no ser más agresivo contra la presidenta madrileña. El anuncio esta semana de la presentación de Óscar López a la secretaria general no es más que la confirmación de una decisión de la que se venía hablando desde hace semanas. El episodio del notario aceleró su salida, prevista tras el congreso que reelegiría a Sánchez sin oposición alguna, lo mismo que Ferraz pretende hacer para investir a López.

El partido ha limitado el derecho de reunión en Madrid, según se recoge en una carta que la gestora ha enviado a todas las agrupaciones para prohibir que haya «encuentros» sin autorización previa. Como desveló este periódico, mientras esté abierto el proceso para investir al ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez nuevo secretario general en Madrid, los socialistas tienen limitado su derecho a reunión.

La decisión se conocía a la vez que el histórico alcalde del Boalo, Javier de los Nietos, renunciaba a la militancia en el PSOE por discrepancias con Ferraz. El regidor ha denunciado el «señalamiento y escarnio público» a Juan Lobato. «Se ha lanzado un mensaje equivocado y reprochable», lamentó.

López, salpicado por el escándalo de las filtraciones, está llamado a ser el próximo líder de los socialistas en la región si no se añaden más candidatos. Hoy está previsto el comienzo de la presentación de precandidaturas para el proceso de primarias. Entre mañana y el sábado 14 de diciembre será la recogida y presentación de avales. Mientras, la defensa de su jefa de Gabinete, Pilar Sánchez Acera, marca la línea de oposición, un flanco que el PP no dejará pasar, pese a que Ayuso no de alas al ministro.

La presidenta ha advertido de la travesía que le espera al PSOE en Madrid con el candidato de Sánchez. «Pueden quedar los últimos», dijo en Trece Tv el día antes de la presentación de la candidatura.

En la actualidad, Más Madrid lidera la oposición en la Cámara de Vallecas. Si bien Lobato logró mejorar la marca, los socialistas no remontan en la región. Desde que Joaquín Leguina perdió en la Comunidad, el PSOE ha presentado a media docena de candidatos para tratar de arrebatar el poder al PP. Esta semana, el ministro candidato de Sánchez ha reseteado el mensaje de «el cambio en Madrid» que tantas derrotas ha dado al PSOE en la región. Lo sabe bien Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, conocedora de las guerras internas en la formación madrileña y premiada por Pedro Sánchez con un segundo mandato al frente de la Guardia Civil tras su primera «huida».

La ex delegada del Gobierno acompañó a López en su comparecencia junto a otra «paracaidista» en Madrid, la ex ministra Reyes Maroto, enviada por Sánchez a luchar contra Almeida en las pasadas autonómicas y municipales que dieron la mayoría absoluta al PP.

Óscar López ha dado el paso para liderar la secretaria general del PSOE-M tras la dimisión de Juan Lobato, otro rival «caído» de la presidenta del PP de Madrid. Con él, desaparecen todos los que se enfrentaron a ella en pasadas elecciones: Rocío Monasterio, de Vox; Mónica García, de Más Madrid, que salió para irse al Ministerio de Sanidad; Alejandra de Jacinto, de Podemos, que no logró representación; Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del Gobierno para acabar con Ayuso en Madrid y Ángel Gabilondo, del PSOE. Edmundo Bal, de Ciudadanos, no obtuvo escaño en las elecciones de 2021. Todos los «devorados» por la presidenta proclamaron su deseo de acabar con el PP en la región. López añade que lo suyo no es sólo una aspiración. Es una «misión de servicio público».