Plaga de arañas en Madrid: la planta que las mantendrá alejadas de tu casa

Durante la última semana se está viviendo en la Comunidad de Madrid una situación de lo más inusual en una metrópoli: se está dando una multiplicación desproporcionada de cierto tipo de animal, pero en esta ocasión no son ratas, cucarachas o langostas, como ha sucedido otros años. Esta vez se trata de arañas, un artrópodo que no es tan común que constituya una plaga, de hecho, su posición en la pirámide alimentaria suele ser beneficiosa para los humanos, ya que depreda a seres que sí arrasan cosechas o dispersan enfermedades.

Una de las fobias (miedos aterradores) más comunes entre la población de todo el mundo es la 'aracnofobia' y, aunque en España sí habitan algunas arañas de gran tamaño (araña lobo o 'tarántula ibérica'), suele darse de forma más intensa en zonas como el sudoeste de Estados Unidos o por toda Australia, donde los encuentros con esta clase de animales son casi diarios. Por suerte en nuestro país no se están viendo tarántulas gigantes como si Madrid fuese un plató de Hollywood de 'serie C', pero la presencia de estas 'amiguitas de ocho patas' incomoda a muchas personas.

Con la llegada de la humedad, las precipitaciones y las bajas temperaturas, estos seres pasan a buscar refugio en los únicos lugares que encuentran medianamente más hospitalarios que el interior de un tronco, ya que no tienen muchos espacios naturales donde esconderse. Y ese lugar seguro son nuestras casas, especialmente los rincones oscuros y frescos, como los sótanos, los desvanes y debajo del mueble del fregadero.

Araña en su tela PIXABAY

Normalmente no se debería eliminar con saña a estos artrópodos, ya que suelen aparecer individualmente y ayudan a mantener a raya las poblaciones de otros insectos problemáticos como pueden ser las cucarachas o los mosquitos en verano. Sin embargo, ahora que están apareciendo en un número mayor al habitual, sí conviene tenerlas controladas. Y para ello no es necesario recurrir al clásico 'clancletazo' porque, de hecho, no es tan efectivo. Hay remedios naturales y caseros mucho mejores y que requieren menos esfuerzo (y menos puntería).

Plantas para mantener a las arañas alejadas de casa

Un viejo refrán reza con gran sabiduría que "es mejor prevenir que curar", y para evitar que estas 'okupas' arácnidas aniden dentro de nuestros hogares, basta a veces con colocar cierto tipo de repelentes en zonas estratégicas de la casa. Existen plantas y hierbas con olores que les resultan profundamente desagradables a las arañas, de tal manera que se mantendrán alejadas.

Aunque existen en el mercado productos químicos para ahuyentar a esta clase de artrópodos quelicerados, es preferible siempre evitarlos para disminuir cualquier riesgo de intoxicación, tanto de nuestros hijos como de las mascotas que tengamos en casa. El conocimiento popular es profundo y extenso, y tiene multitud de remedios no agresivos contra las arañas.

Araña cazando en su tela PIXABAY (braziltbt)

A continuación les daremos una lista de las plantas o hierbas que pueden colocar cerca de las ventanas, puertas y rincones oscuros de la casa para evitar que aniden en ella las arañas. Lo ideal sería ponerlas en rama atadas con una cuerda y, si se quiere evitar manchar mucho, colocarlas dentro de una gasa o bolsa de tela fina.

Plantas ricas en mentol. Este compuesto químico está muy presente en algunas plantas de manera natural, como la menta, el poleo o la albahaca. Por si se lo preguntaban, sí, las típicas bolsas de preparado de té 'poleo-menta' también ayudarán, aunque frescas desprenderán mucho más aroma.

Lavanda, romero, laurel, eucalipto. Lo genial de este tipo de hierbas aromáticas es que, a la vez que repelen a muchos insectos (como las arañas), dejan un rico olor para el ser humano. Como siempre, es mejor fresca, pero seca también es efectiva. El fuerte aroma que desprenden alejará a los artrópodos que quieran colarse en nuestras casas.

Crisantemo. Este tipo de plantas con flores vistosas y coloridas contienen un insecticida natural conocido como piretrina, que actúa no solo contra las arañas, sino también contra otros seres invasores con exoesqueleto, como las moscas o las hormigas.