La Policía analiza las cámaras y el móvil del menor fallecido por sobredosis en Getafe

La Policía Nacional está analizando las cámaras de seguridad y el móvil del niño de 14 años fallecido el pasado fin de semana en Getafe por sobredosis y busca a la persona que le proporcionó la droga, cuyas características siguen analizando. Las pesquisas las están llevados los agentes de la Policía Judicial de Getafe y no los del Grupo de Homicidios, por lo que de momento, aunque no lo descartan, no están investigando el suceso como tal. Los agentes tomaron ayer declaración a la madre y otros familiares de la víctima, que corroboraron la versión de que unos menores le introdujeron al difunto una gran cantidad de droga en su bebida energética.

Por su parte, La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, pidió este martes «no banalizar» el uso recreativo de drogas, especialmente entre la población más vulnerable, la juventud, ya que se están registrando «cada vez más casos de síndromes y alteraciones con enfermedad mental» por consumo de drogas ilegales como el cannabis. «Tenemos un papel, toda la sociedad, muy importante en este sentido», recordó la consejera madrileña en referencia al consumo de drogas, especialmente entre la juventud, un tema que «preocupa y ocupa» a la Consejería.

El chico, natural de la capital, era la primera vez que visitaba Getafe tras quedar con otros adolescentes que, tras lo sucedido, escaparon a la carrera antes de que llegaran los agentes. La familia insiste en que el niño fallecido no consumía drogas y que fue engañado por esos acompañantes. La Policía ha hablado con los amigos o conocidos, de 13 y 16 años, con los que acudió al encuentro de Getafe la víctima. Esos chicos no habrían confirmado la versión de la familia. Tampoco otros testigos, que apuntan más a la idea de que tomó las sustancias estupefacientes voluntariamente no disueltas con la bebida energética, sino acompañadas. En el acta policial aparece también que lo que tomó el fallecido era cocaína y no tusi o «cocaína rosa», como primeramente se indicó. Los agentes están a la espera de los resultados toxicológicos.