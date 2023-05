Profesionales que quieren ser alcaldes

Rostros nuevos. Los partidos, cada vez más, apuestan por la renovación de sus candidatos. Bien por la intención de llegar a más votantes o por la necesidad de renovar ideas y discurso. Para estos comicios, por ejemplo, la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por cinco personas completamente desconocidas en política en su elección de candidatos para estos comicios. Una de ellas es Miriam Hernández, a la que propuso como candidata para la Alcaldía de Chinchón. A sus 44 años, esta chef es dueña del conocido restaurante La Casa del Pregonero, ubicado en la Plaza Mayor de esta ciudad al sureste de la región. No es una desconocida para la Comunidad de Madrid: lleva trabajando casi cinco años como Embajadora de los Alimentos de Madrid y de la marca Garantía M Producto Certificado.

Pese a que confiesa que le costó dar el salto, lo vio como una oportunidad muy buena para su pueblo y para seguir trabajando de una forma más directa. Gracias a su candidatura asegura estar conociendo facetas de Chinchón y de los chinchonetes que no conocía. Como la sensación de abandono que muchos vecinos denuncian, al sentirse relegados por el turismo. Algo que ella comparte: «Mi trabajo se mantiene por el turismo, pero también sufro por el mal aparcamiento, el pésimo estado de las calles y aceras, el deterioro de nuestro patrimonio, la inexistente oferta cultural… al fin y al cabo eso va en detrimento de la calidad de vida de los vecinos y yo soy una vecina más». Es precisamente a través de una buena gestión municipal y del turismo, como esta candidata plantea la generación de una nueva economía que revierta directamente en el municipio. Y así, dejar de ser el tercer pueblo con las tasas municipales más altas de la Comunidad de Madrid. La educación y la sanidad también le preocupan. Por ello, propone la construcción de una escuela infantil y la de un nuevo centro de salud más accesible y con mejores instalaciones.

Entrevista a la candidata a la alcaldía de Chinchón del PP, Miriam Hernández. Jesús G. Feria La Razón

La movilidad es un punto fuerte en el programa de Ciudadanos en Pinto por las continuas averías, retrasos y la escasa frecuencia de su Cercanías. Al frente de esta candidatura se encuentra Félix Méndez, un joven de 24 años graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Interesado por la política desde pequeño, confiesa que fue hace dos años, cuando Ayuso arrasó en Madrid, lo que le motivó a afiliarse al partido. «No me gustan las mayorías absolutas. Ya había simpatizado con el partido pero pensé que desde dentro podría lograr que las cosas cambiasen», dijo. De ahí pasó a ocupar un cargo de confianza y fueron sus compañeros los que le animaron a postularse como número uno. «Lo vi una buena oportunidad no para mí, sino para que el partido coja fuerza en el municipio y cambiar todo aquello que no me gusta de la ciudad en la que vivo».

Para Méndez, lo primero contra lo que luchar es el modo en cómo la gente ve la política. «Cuando me ven en la carpa o repartiendo panfletos me esquivan y es muy triste que pasen de ello. Deben entender que es algo necesario: no todos somos corruptos o cometemos delitos de prevaricación», apuntó. Otra de las principales apuestas del partido naranja es la de un plan de vivienda asequible para jóvenes y social. «El alquiler medio en Pinto es de 800 euros. Esto hace que muchos jóvenes se estén yendo y debemos conseguir que se queden». Algo que también pretenden lograr ampliando la oferta educativa, la formación profesional e incentivando que los jóvenes emprendedores que se quieran quedar puedan hacerlo. También con una apuesta fuerte por la ecología urbana, el medioambiente. Exigirá un servicio de urgencias, inexistente desde hace tres años.

Félix Méndez, cabeza de C´s por Pinto Gonzalo Pérez La Razón

Si alguien conoce bien la situación de los sanitarios en la Comunidad de Madrid, es Juanjo Jurado, número uno de Más Madrid por Fuenlabrada. Enfermero desde hace 36 años, de los cuales 18 los ha dedicado a la gestión en un equipo directivo, confiesa que ha sido el sentimiento de haber podido hacer más por sus pacientes lo que le ha hecho dar un paso al frente. «He detectado necesidades en la población que desde el ámbito de la consulta o de la gestión en un equipo. Tengo la esperanza de que estando en el Ayuntamiento pueda ayudar a construir estas mejoras para la gente», explicó. Pese a que considera que las cosas siempre han estado difíciles para las familias, «debemos ser conscientes de que no solo es necesario un buen sistema sanitario para ser feliz, también es importante un aire limpio, un trabajo cerca, acceso digno a las viviendas y cubrir las necesidades sociales en los domicilios».

Sensibilizado con la dependencia, especialmente de los mayores, Jurado reconoce que «hay muchas personas en espera y son las familias las que asumen el cuidado o el coste de esa ayuda doméstica», detalla. Por eso, proponen políticas para paliar la soledad no deseada, además de incrementar ayudas para gafas, salud bucodental, salud mental en jóvenes y la creación de plazas en centros integrales de atención temprana para niños con retraso en el desarrollo psicomotor. Otra de las principales problemáticas a las que se enfrentan es la vivienda. Fuenlabrada es la segunda ciudad, después de la capital, en la que más ha crecido el precio de la vivienda. «Los jóvenes no se pueden emancipar, el censo ha disminuido por esto y tenemos que ampliar el parque de viviendas, rehabilitando edificios e incrementando el número de vivienda pública. Pero lo más importante es limitar los precios del alquiler», sentenció.

Entrevista al candidato de Mas Madrid en Fuenlabrada, Juanjo Jurado. Jesús G. Feria La Razón

Esta es otra de las problemáticas que también afecta a Leganés. Al frente de Unidas Podemos está Alba Pulido. Durante sus conversaciones con los vecinos este es uno de los temas recurrentes. «Se ha cogido suelo público y se ha vendido como vivienda de lujo a unos precios que están por encima del mercado. Ese suelo es de los leganenses y tiene que seguir siendo así», apuntó. Esto se suma a la vulnerabilidad de algunos vecinos que no pueden pagar una vivienda. Esta candidata pretende paliarlo con la ampliación del parque de viviendas protegidas. En materia de limpieza viaria, Leganés es una de las ciudades más sucias de España, según la OCU. También, la tercera más contaminada. «El problema es que no se han dado políticas adecuadas ni se ha hablado de este tema y la calidad del aire es tan mala que está empezando a afectar a la salud de los vecinos», apuntó.

Alba Pulido, candidata de Podemos a la alcaldía de Leganés David Jar La Razón

Pulido se muestra tajante ante la falta de corazón y empatía que ha mostrado el alcalde actual (PSOE) con la privatización de los servicios del municipio. «El presupuesto destinado a esto no se ha ejecutado en su totalidad. Esto, sumado a una falta de escucha y el interés por el ladrillo, ha hecho que la situación en Leganés sea insostenible», destaca. Una situación que dice haber beneficiado su acogida como candidata entre los vecinos: una «luz» entre la oscuridad. Esta joven de 32 años que hasta ahora se dedicaba al sector textil, asegura no haber hecho nada más que escuchar a los vecinos y elaborar junto a ellos un programa basado en sus necesidades, que está estudiado y que es realizable en tiempo y forma. Para el próximo domingo, cuentan con el apoyo de Izquierda Unida y Alianza Verde y confían en hacerlo también con el de los leganenses.