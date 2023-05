Las provocaciones (sin éxito) de Podemos y Más Madrid a Ayuso

Cada uno se sabía su guion. El de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aguantar los envites de la oposición, en su papel de favorita en las encuestas a revalidar el cargo. El objetivo de los otros contendientes también estaba claro: acoso y derribo. Por todos los medios. Y a sacar partido de cada minuto en antena en el debate de Telemadrid.

En ese sentido, algunos bajaron al barro, como la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, que había acudido con un traje color lila... Por poco tiempo, pues en un momento decidió abrirse la chaqueta para mostrar un mensaje directo a Isabel Díaz Ayuso. Allí asomaba la cara de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, sobre quien la izquierda construyó un discurso para atacar a su hermana a cuenta de supuestas adjudicación irregulares de contratos públicos durante la pandemia. Un intento de enfangar el debate que no tiene recorrido después de que la Fiscalía europea archivase la investigación a Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas para Madrid. Un decisión que se conoció tras otra similar de la Fiscalía Anticorrupción, y que supuso el fin de las pesquisas sobre el hermano de la presidenta madrileña. En la caza de brujas de Podemos eso, al parecer, no fue bastante. De ahí que sacara del armario una "camiseta denuncia" que buscaba estar por encima de la ley. Con todo, Alejandra Jacinto no fue la única en agitar las elecciones con el hermano de la presidenta. En ese empeño le siguió las otras fuerzas de izquierda presentes en el plató.

Otro momento álgido del debate, y no por los argumentos o discusiones, fue cuando la líder de Podemos, consciente de lo que se jugaba en la región si no entraba o tenía un mal resultado electoral, a la hora de sumar con otras fuerzas de izquierda para contrarrestar a Díaz Ayuso, cargó contra la actual presidenta responsabilizándola de las muertes en las residencias de ancianos. Y fue un paso más allá al saltarse de nuevo las reglas fijas que rigen los debates, y abandonar su atril para entregarle a Isabel Díaz Ayuso el libro escrito por el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, sobre las muertes en las residencias. Momento en el que Ayuso se ha adelantado para declinar el regalo con un contundente: "No me lo acerque".

Menos "espectacular" estuvo la líder de Más Madrid, Mónica García, al preguntar por el cambio climático y acusar de negacionista a la actual presidenta. Un tema que ha quedado diluido entre el duro debate de la vivienda. Un tema este último que está, con fuerza, entre los intereses clave de los madrileños. Más que en en el especáculo y en "agitprop" al que la izquierda suele recurrir para "animar" las elecciones.