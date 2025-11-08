El PP quiere que el edificio donde vivió el actor Juanito Navarro le recuerde con una placa

El Grupo Municipal del PP quiere que el edificio donde nació, vivió y murió el actor Juan Navarro Rubinos, popularmente conocido como Juanito Navarro, le recuerde con una placa. Será una proposición que llevarán al Pleno del distrito de Salamanca que se celebrará este miércoles en el centro cultural Emilia Pardo Bazán.

La iniciativa busca instar a la Junta a instalar una placa conmemorativa a Juanito Navarro, previa autorización de la comunidad de vecinos, en la fachada de la calle Francisco Silvela, 43. El actor madrileño murió en Madrid a los 87 años en 2011.

A lo largo de su extensa carrera trabajó mano a mano con compañeros del gremio como Tony Leblanc, Antonio Ozores, Fernando Esteso, Andrés Pajares o Quique Camoiras aunque en el imaginario colectivo ha quedado marcada la pareja que hacía con Lina Morgan. También uno de sus personajes más queridos, Doña Croqueta, interpretado por Simón Cabido. Incluso probó suerte en el deporte: en 1985 anunciaba su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El lema de su candidatura era 'Un Madrid nuevo, éxitos viejos'. Ramón Mendoza se hizo finalmente con la presidencia 'blanca'.