El renovado Cerro Almodóvar: cinco nuevas zonas y siete meses de obras

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, ha comenzado las obras de remodelación integral del parque Cerro Almodóvar, ubicado en el barrio de Aluche, distrito de Latina. Con una superficie de más de 173.000 metros cuadrados, el parque incrementará su valor ambiental, reforzará su papel como espacio de convivencia y fomentará la práctica del ocio activo al aire libre.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 995.000 euros, responde a las propuestas vecinales y se enmarca en la estrategia municipal de mejora de zonas verdes que, desde 2019, ha realizado ya una inversión global de 108 millones de euros en 124 proyectos, 112 de los cuales ya están finalizados.

La actuación garantiza itinerarios peatonales accesibles en todo el parque, con pavimentos continuos y antideslizantes y pavimento táctil en los puntos donde la normativa lo requiere. Se mejoran los accesos principales, se reordenan los caminos y se crean nuevos recorridos accesibles que conectan las áreas estanciales, las zonas deportivas y los espacios de sombra. Los pavimentos se ejecutarán con jabre granítico de color natural sobre base compactada, logrando un acabado armónico con el entorno y respetuoso con el paisaje original.

El proyecto renueva y amplía la red de drenaje, priorizando la infiltración natural del agua de lluvia y reduciendo la escorrentía superficial. El 90,14 % de la superficie total del parque será permeable, lo que contribuirá a restaurar el ciclo natural del agua y a evitar la erosión. Se instalarán nuevas canaletas acordes a la normativa de accesibilidad, zanjas drenantes y arquetas filtrantes conectadas a la red actual.

La nueva red de riego, automatizada y alimentada con agua regenerada, optimiza el consumo y cumple con la ordenanza municipal de uso eficiente del agua y garantiza un uso responsable de los recursos hídricos.

El diseño paisajístico incorpora 15 nuevos árboles y más de 2.300 arbustos. Asimismo, se ejecutará la plantación de una pradera florida naturalizada junto a la nueva zona de ejercicio para mayores, que aportará color y biodiversidad durante todo el año. Las especies arbóreas seleccionadas, entre ellas la morera de papel y el árbol de los farolillos, están adaptadas al clima de Madrid y presentan bajas necesidades de riego.

El trazado de las plantaciones responde a criterios de visibilidad y seguridad, cuidando el porte del arbolado, especialmente en las alineaciones y en los elementos que delimitan las áreas, así como las características de foliación y floración, con el fin de aportar variedad y riqueza cromática. Además, se han elegido especies que minimizan los riesgos alergénicos.

La plantación se ha planificado con criterios de sostenibilidad y adaptación de las especies a las condiciones del terreno para que disfruten de un mejor crecimiento. En las zonas arbustivas se aplicará una capa de mulching natural para conservar la humedad y reducir el mantenimiento.

El proyecto recupera la zona estancial de la antigua Fuente del Carnero, actualmente degradada. Se rehabilitará el muro y se adecuará su entorno mediante un nuevo camino accesible, zonas ajardinadas y un espacio estancial con muretes de ladrillo visto y asientos de madera con respaldo. Los parterres situados frente a la fuente serán ajardinados con especies ornamentales resistentes y de bajo mantenimiento.

El parque contará con nuevo mobiliario urbano que incluye bancos, mesas de picnic, aparcabicicletas y áreas de descanso adaptadas. Entre las nuevas instalaciones destacan: zona de calistenia con estructuras metálicas de entrenamiento, barras paralelas, banco de abdominales, escaleras y sillas para ejercicios de brazos; área biosaludable, con un circuito completo equipado con aparatos para hacer ejercicio físico, promover el bienestar y la salud de los adultos, incluyendo el tono muscular y la rehabilitación; área canina reubicada en un espacio más alejado de las viviendas, con vallado homologado y elementos de juego y entrenamiento para mascotas;

skate park dividido en dos zonas, un bowl, área con formas curvas y hundidas (parecida a una piscina vacía) pensada para realizar trucos de transición, giros y maniobras fluidas y skate plaza, zona que imita el entorno urbano con elementos como escaleras, barandillas, bordillos y bancos, donde se practican trucos más técnicos y lineales; y pista de patinaje, rodeada por una barandilla metálica, destinada al uso recreativo y deportivo.

El alumbrado se moderniza con luminarias led conectadas a la red existente y diseñadas para reducir el consumo eléctrico y mejorar la visibilidad. La actuación incorpora criterios de eficiencia energética y mantenimiento responsable, ajustados a las directrices municipales.

El nuevo arbolado y los arbustos de porte bajo garantizan zonas abiertas, eliminan puntos ocultos y refuerzan la sensación de seguridad en los recorridos y zonas estanciales.

Este emblemático parque recibe su nombre del árabe al-mudawwar que significa ‘la redonda’ o ‘la circular’, en referencia a la forma de la colina sobre la que se asienta. La historia del parque se remonta a principios del siglo XX, cuando era conocido como la finca de Cerro del Olivar y durante muchos años fue propiedad privada de varias familias de la nobleza española. En el año 1970,- fue adquirida por el Ayuntamiento de Madrid, que la convirtió en un parque público. Tras varios años de trabajo de construcción y diseño, el parque Cerro Almodóvar abrió sus puertas al público en 1986.