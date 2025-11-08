Sábado en Madrid con cielos nubosos y posibles nieblas en la Sierra

La Comunidad de Madrid vivirá este sábado una jornada marcada por los cielos nubosos o cubiertos, especialmente en la Sierra, donde predominarán las nubes bajas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de la región se esperan intervalos nubosos que tenderán a disminuir al final de la tarde.

Por la mañana podrían formarse brumas y nieblas en zonas de montaña, sin descartar bancos de niebla en el Alberche y la Vega de Aranjuez durante la madrugada. La Aemet prevé además posibilidad de chubascos en cotas altas de la Sierra, que podrían extenderse de forma aislada al tercio sur.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con ligeros descensos en la Sierra, donde podrían producirse heladas débiles en las cumbres. El viento soplará flojo del oeste, girando a noroeste y con intervalos moderados a mediodía.

Los termómetros oscilarán entre los 5 y 15 grados en Madrid capital; 5 y 16 en Alcalá de Henares; 5 y 17 en Aranjuez; 4 y 13 en Collado Villalba; 5 y 15 en Getafe; y 5 y 16 en Navalcarnero.