Sol pide a Moncloa que quite el IVA en los alimentos a las familias vulnerables

La Comunidad de Madrid ha puesto en cuestión la falta de medidas efectivas para combatir la pobreza por parte del Gobierno central. Hasta el punto de que la La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha enviado una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que solicita formalmente la eliminación del IVA en los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero destinadas a personas vulnerables.

En la misiva, Dávila recuerda que el 31 de diciembre de 2024 finalizó la reducción temporal del IVA en alimentos básicos, lo que ha agravado la situación de las familias que dependen de estas ayudas. Además, destaca que desde que el Ministerio de Derechos Sociales diseñó las tarjetas monedero en 2021, los precios de los alimentos han aumentado un 30%, lo que ha reducido el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

La consejera madrileña cree que la eliminación del IVA en estos productos sería una medida clave para aliviar la carga económica de las familias más necesitadas y permitiría que los recursos se destinen a lo esencial. «El IVA cero evitaría que el Estado se enriquezca de manera injusta con este sistema y, lo que es peor, a costa de seguir aumentando la pobreza infantil», expone Dávila en la carta.

La Comunidad alerta del preocupante aumento de la pobreza en España, especialmente entre los menores. Así, hace alusión a los datos del INE y pone el foco en que la tasa de pobreza con carencia material severa casi se ha duplicado desde que Pedro Sánchez asumió el Gobierno, pasando del 4,7% al 8,9%, el peor registro en 20 años. Además, casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos extraordinarios y un 20% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. España tiene, además, la segunda tasa de pobreza infantil más alta de la UE, solo por detrás de Rumanía, recuerda la misiva. Ante esta situación, el Gobierno regional ha habilitado una línea de alimentos en el IRPF por valor de siete millones para ayudar a las familias madrileñas que no pueden acceder a las tarjetas monedero del Gobierno central por no tener menores a su cargo. En 2024, las tarjetas del Gobierno llegaron a 6.000 familias y beneficiaron a 21.000 personas.