Los Teatros del Canal abren el nuevo curso cultural de Madrid

El inicio de la temporada 2025/26 de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid abrirá la agenda cultural de este fin de semana, mientras que el Festival Escenas de Verano, que ha llevado el arte en todas sus variantes a diversos municipios de la región, llega a su fin. La Sala Verde, tras el éxito de la pasada temporada, abre sus puertas a la reposición de "Los cuernos de Don Friolera", de Ramón María del Valle-Inclán dirigida por Ainhoa Amestoy, hasta el 14 de septiembre. Esta versión ofrece una lectura actual del autor, donde el delirio de celos y la honra del teniente resuena con la toxicidad y el peligro de los bulos. El actor Roberto Enríquez, como Don Friolera, encabeza un reparto que cuenta en su elenco con Nacho Fresneda, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, Miguel Cubero, José Bustos e Iballa Rodríguez. La Sala Negra acoge, hasta el 19 de diciembre, a compañías y creadores que han desarrollado sus piezas en residencia en el Centro Coreográfico Canal como Paula Comitre, Florencia Oz, Carmen Angulo, Manuela Nogales, Fernando Romero, Adi Schwarz Dance Project, Estela Alonso o Anna Borràs Company, entre otros.

Este fin de semana es el bailarín Iker Rodríguez quien presentará su espectáculo, "Éclair" (sábado 6 y domingo 7). Un proyecto desvinculado de normas de género y expectativas acerca de los cuerpos masculinos y su comportamiento, algo que históricamente ha determinado la relación entre la danza y el hombre. Por su parte, el Festival Escenas de Verano llega a su fin estos días, después de nueve semanas de intensa agenda. Cerrará su sexta edición con una propuesta dedicada a las exposiciones y a los encuentros con artistas contemporáneos y artesanos. Se desarrolla en el marco de su ciclo Arte vivo en la plaza, que lleva la creación contemporánea en directo al corazón de diferentes municipios madrileños. Hasta el domingo 7, plazas y espacios emblemáticos se transformarán en escenarios abiertos en: Valdemorillo (jueves 4, plaza de la Constitución), Villaviciosa de Odón (viernes 5, plaza de la Constitución), Alcalá de Henares (sábado 6, plaza de los Santos Niños) y Villalbilla (domingo 7, parque del Arroyo del Tesoro). En esta última tanda de encuentros, José Venditti, María Sánchez, Emmanuel Carvajal, Andrea Saiz y Checho Tamayo presentarán intervenciones efímeras concebidas como experiencias vivas, en las que el proceso creativo se abrirá al público durante 90 minutos. Los asistentes podrán observar, conversar y participar, rompiendo las barreras entre creador, obra y espectador.

Arte y exposiciones

A su vez, la oferta cultural de la Comunidad de Madrid se amplía con un recorrido por algunas de las exposiciones más destacadas de la temporada. En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional acoge (hasta el 28 de septiembre) "¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano", una inmersión en el mundo de los combates y espectáculos de la antigua Roma. Muy cerca, en el Museo Casa Natal de Cervantes se podrá disfrutar (hasta el 21 de septiembre) de Alma de cántaro, un viaje por la tradición alfarera desde los tiempos del autor del Quijote. En Móstoles, el Museo CA2M invita a explorar la creación contemporánea con Rodríguez-Méndez. Humores y espesores y María Medem. Juego infinito de cuerdas bajo el sol. Una parasitación gráfica, ambas abiertas hasta el 12 de octubre. Además, la Red Itiner de exposiciones temporales despliega hasta final de año una variada propuesta en diferentes municipios, que incluye nombres y temáticas tan diversas como Salvador Dalí. La Divina Comedia, El espíritu del samurái, REGIÓN. Paisaje, fotografía y patrimonio o Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo. Por su parte la Sala Cristóbal Portillo del Centro Cultural El Águila, en la capital, revive (hasta el 21 de septiembre) la cultura pop de los años 60 y 70 con Madrid Icono Pop 1964-1979, en la que se han reunido 200 piezas de moda, fotografía y cine.