Tensión: trabajadores del Centro de Inmigrantes de Alcalá de Henares denuncian "graves problemas de seguridad"

Trabajadores del Centro de Acogida de Inmigrantes de Alcalá denuncian los graves problemas de seguridad que se viven en las instalaciones. Dicen estar preocupados por la falta de personal para contener las constantes peleas, el tráfico de drogas y la llegada sin control de personas. Afirman que el centro está al límite de su capacidad.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, afirma que a los alcalaínos se les ha mentido. Iban a ser unos meses y unos 200 inmigrantes y en año y medio han pasado más de 10.000 personas.

El pasado mes de julio el pleno del Ayuntamiento alcalaíno exigió el cierre tras la violación de una joven presuntamente por un residente en este centro.