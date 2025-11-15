El tiempo para hoy en Madrid: Temperaturas en descenso y precipitaciones

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este sábado apunta a precipitaciones localmente persistentes, temperaturas en descenso y posible cota de nieve en torno a 2.100 metros.

En cuanto a los cielos permanecerán nubosos y cubiertos abriéndose claros al final del día de oeste a este para quedar nubosos o con intervalos de nubes bajas. Las precipitaciones serán generalizadas, débiles de madrugada en la Sierra y que a lo largo del día se extenderán de oeste a este, sin descartar que vayan acompañadas de tormenta y que sean localmente persistentes en la Sierra. En cuanto a los vientos serán moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Sierra junto a brumas y nieblas y cota de nieve en torno a 2100 metros.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 14ºC en Madrid; los 10ºC y 15ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 16ºC en Aranjuez; los 7ºC y los 11ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 14ºC en Getafe y 9ºC y los 14ºC en Navalcarnero.