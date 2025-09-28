Acceso

El tiempo en Madrid: cielos nubosos y posibles chubascos

En Madrid, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 25 grados

Turistas en plena ola de calor en agosto en la ciudad de Madrid intentan refrescarse en las fuentes de agua instaladas en las calles. Altas temperaturas en el centro de la ciudad. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 19 06 2025
Viandantes en la Puerta del SolAlberto R. RoldánFotógrafos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en la Comunidad de Madrid cielos nubosos y posibles chubascos por la tarde.

Por la mañana, habrá intervalos de nubes medias y altas, pero por la tarde se esperan cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar alguna lluvia débil.

Habrá asimismo un ascenso de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 10 y los 17 grados centígrados (ºC), y un descenso de las máximas, que estarán entre 24 y 27 ºC.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: Alcalá de Henares, 13-27; Aranjuez 10-27; Collado Villalba, 12-24; Getafe, 15-26; Madrid, 14-25; Navalcarnero, 17-25.

