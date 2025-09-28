El tiempo en Madrid: cielos nubosos y posibles chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en la Comunidad de Madrid cielos nubosos y posibles chubascos por la tarde.

Por la mañana, habrá intervalos de nubes medias y altas, pero por la tarde se esperan cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar alguna lluvia débil.

Habrá asimismo un ascenso de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 10 y los 17 grados centígrados (ºC), y un descenso de las máximas, que estarán entre 24 y 27 ºC.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: Alcalá de Henares, 13-27; Aranjuez 10-27; Collado Villalba, 12-24; Getafe, 15-26; Madrid, 14-25; Navalcarnero, 17-25.