Uno de los héroes que evitó un violento robo en Fuenlabrada conquista a las redes: "En el barrio no se roba"

Abdesamad ha conquistado las redes. Este joven marroquí tiene una publicación en Instagram ya con más de 16.000 me gustas y 1.300 comentarios. Él es uno de los vecinos de Fuenlabrada que evitaron el violento robo a un estanco. Un hombre armado con un enorme cuchillo trató de asaltar el establecimiento, pero los vecinos rápidamente desalojaron el local y lo encerraron dentro.

En el vídeo viral, grabado por el propio Abdesamad, se aprecia cómo el ladrón, fuera de sí, intenta reventar el cristal de la puerta con una silla, con poco éxito. El joven, que está en situación irregular en España, según reconoce él mismo en los comentarios a la publicación, aguantó junto al resto de vecinos a la espera de que llegaran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los hechos se sucedieron en Fuenlabrada el pasado martes en torno a las 20:15 horas. Cuando el asaltante entró en el estanco con el enorme cuchillo, la trabajadora pudo escapar y pedir ayuda. Ahí fue cuando dos jóvenes cerraron la puerta con él dentro. Ahora Abdesamad ha protagonizado un tour por varias televisiones reivindicando que en su barrio "no se roba". En el vídeo se le ve exclamar constantemente: "¡No vas a salir!". El vídeo en Instagram va acompañado de una frase: "¡En el barrio no se roba!".

Tras varios minutos que parecieron una eternidad, la Policía Nacional se presentó en escena y pudo detener al ladrón, que también se encaró con los agentes. Lo llamativo ha sido cómo Abdesamad narra el episodio en su propia cuenta de Instagram, que ya suma más de 8.000 seguidores. El vídeo que publicó ya se ha visto más de 400.000 veces.

El propio Abdesamad cuenta en los comentarios que él llegó a Fuenlabrada al centro de menores con catorce años. "Sigo sin papeles, pero dios es grande, todo tiene final y confío en dios", aseguraba en respuesta a un usuario de la red que pedía la nacionalidad para este ciudadano marroquí, que también tira de humor. "Si no llego a estar, el hombre sale con la caja fuerte".