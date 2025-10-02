Cacerolada de los vecinos del Parque de las Avenidas ante el albergue "prohibido" por el Ayuntamiento

Decenas de vecinos del Parque de las Avenidas, en el madrileño distrito de Salamanca, se han concentrado esta tarde noche frente número 9 de la avenida de Baviera. Un local que, mañana, hará una semana que abrió sus puertas pese a no contar aún con la licencia correspondiente.

Al grito de "que lo cierren" y con golpes de cacerolas, los residentes de la zona se personaron a la puerta del Velvet Hostel, clamando por su clausura, y con el dueño del mismo dentro de sus instalaciones. Y es que, a día de hoy, los vecinos no comprenden cómo sigue recibiendo turistas un local sobre el cual el Ayuntamiento de Madrid dictó el pasado lunes el cese de actividad, debido a que su licencia se encuentra en pleno proceso administrativo.

Hace dos días, LA RAZÓN informaba sobre las horas posteriores a emitirse esa orden municipal, durante las cuales el hostal seguía recibiendo huéspedes. El "ruido constante", originado por la llegada de mochileros, motivó las llamadas a la Policía Municipal, que se personó en la zona. Del mismo modo, el dueño del negocio contactó por su parte con la Policía Nacional. La razón que esgrimió fue el supuesto «acoso» al que estaban siendo sometidos sus residentes, en su caso, por parte de los medios de comunicación que se personaron en el lugar y que les entrevistaban a su llegada al local.

Parte de la controversia que genera este Velvet Hostel se debe a los antecedentes de la cadena, que ha abierto establecimientos similares para, al final, convertirlos en centros de acogida para personas migrantes. El Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que, de obtener licencia, en ningún caso será para "la actividad dotacional de acogida de inmigrantes".